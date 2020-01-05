أخبار مصر | غرفة عمليات بـ"التعليم" لمتابعة امتحانات أولى وثانية ثانوي

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قالت وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، اجتماع مع مديري المديريات التعليمية بالمحافظات، بالديوان العام.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، أن الاجتماع جاء في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاستعداد لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.