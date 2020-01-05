أخبار مصر | هروب جماعي للمعلمين من امتحانات الإعدادية.. والتعليم ترفض التعليق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هروب جماعي للمعلمين من امتحانات الإعدادية.. والتعليم ترفض التعليق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد ملاحظة ومراقبة امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي تبدأ يوم السبت المقبل، حالة هروب جماعي بين المعلمين، الذين رفضوا المراقبة عليها لعدة أسباب.

واستطلعت "الخليج 365" آراء عدد من المعلمين؛ لمعرفة هذه الأسباب.

وفي البداية، قال "محمد. م" معلم بمحافظة الشرقية، إن جوابات المراقبة أو الملاحظة، التي تأتي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للمعلمين، تكون داخل محافظة المعلم، ولكن في مركز أو قرية بعيدة عنه تمامًا.

وأضاف في تصريح إلى "الخليج 365"، "يعني أنا مثلا في بلبيس جالي جواب للزقازيق، والمسافة بيني وبين الزقازيق على الأقل 4 ساعات، وتكون مصروفات المواصلات من 30 إلى 40 جنيهًا في اليوم الواحد".

وتابع أن مصروفات المواصلات وحدها، تبلغ من 300 إلى 400 جنيه، في أسبوع امتحانات الشهادة الإعدادية ومن يتحمل هذه المصروفات هو المعلم، من ماله الخاص وليس الوزارة أو المديرية التعليمية.

ومن ناحيته، قال "بيومي. خ" معلم بمحافظة القليوبية، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تصرف للمعلمين الملاحظين أو المراقبين على امتحانات الشهادة الإعدادية، في نهاية الامتحانات 60 جنيهًا فقط للأسبوع، وليس لليوم الواحد.

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وأورد أن هذا عبث، وهو أكثر ما يزعج المعلمين، وأن الـ60 جنيهًا، ثابتة منذ سنوات، ولم تتغير أو يتم زيادتها مضيفا "أكيد أنا مش هبهدل نفسي علشان 60 جنيه، وأروح من قرية لقرية ومن مركز لمركز، وأصرف أكثر من 300 جنيه مواصلات، وأكل علشان في الآخر أخد 60 جنيه".

وفي السياق ذاته، قال "حسام. ك" معلم بمحافظة الفيوم، إن المراقبة أو الملاحظة على امتحانات الشهادة الإعدادية، ليست إجبارية، والمعلم له الحق في أن يذهب أو لا، وأنها ليست بأهمية مراقبة الشهادة الثانوية.

وأردف أن وزارة التعليم، تعتمد على هذا الأمر، وعندما ترسل الجواب للمعلم، فمن حقه أن يعتذر ويوجد معلمين كثيرين يتم قبول اعتذارهم عن المراقبة أو الملاحظة.

وواصلت "بثينة. م" معلمة بمحافظة سوهاج، أنه لا يوجد أمان في ملاحظة أو مراقبة امتحانات الشهادة الإعدادية خاصة في الأماكن المعروفة والمشهورة بالغش، "يعني ممكن جدًا المعلمين يتعرضوا لبلطجة من أحد الطلاب أو من أهالي الطلاب لأنه لم يعمل على فوضي اللجنة أو يسمح للطلاب بالغش".

ونوهت في تصريح إلى "الخليج 365"، بأن كثير من المحافظات شهدت وقائع عنف في امتحانات الشهادة الإعدادية خلال السنوات الماضية، بسبب هذا الأمر، وأن المعلم الذي يقرر عدم الذهاب، ولم يعتذر، يتم خصم 3 أو 4 أيام من مرتبة "لذلك المعلم ينجو بنفسه ولا يفرق معه هذا الخصم، مقابل أن يحمي نفسه من العنف والبلطجة التي تصدر عن بعض الطلاب.

"الخليج 365" تواصلت مع الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، للرد على هذا الموضوع، لكنه رفض التعليق.