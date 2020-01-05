أخبار مصر | وكيل "عربية النواب": قرارات البرلمان الليبي الأخيرة تاريخية

وأكد البرلمان الليبي، رفضه الكامل للتدخل العسكري التركي السافر في الشأن الليبي، مشيدا بالقرارات التي اتخذها البرلمان الليبي للحفاظ على وحدة الشعب الليبي، والحفاظ على سيادته ومنع تدخل القوات التركية إلى الأراضي الليبية.

وأكد "أباظة"، ضرورة العمل على تنفيذ قرارات البرلمان الليبى وفى مقدمتها إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة فايز السراج، حيث أنه لم يتم عرضها على البرلمان الليبي.