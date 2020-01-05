أخبار مصر | وكيل "عربية النواب": قرارات البرلمان الليبي الأخيرة تاريخية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "عربية النواب": قرارات البرلمان الليبي الأخيرة تاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
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وصف النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الجلسة الطارئة لمجلس النواب الليبي بالتاريخية.
وأكد البرلمان الليبي، رفضه الكامل للتدخل العسكري التركي السافر في الشأن الليبي، مشيدا بالقرارات التي اتخذها البرلمان الليبي للحفاظ على وحدة الشعب الليبي، والحفاظ على سيادته ومنع تدخل القوات التركية إلى الأراضي الليبية.
وأكد "أباظة"، ضرورة العمل على تنفيذ قرارات البرلمان الليبى وفى مقدمتها إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة فايز السراج، حيث أنه لم يتم عرضها على البرلمان الليبي.
وأشار إلى أن حكومة السراج، خالفت الإعلان الدستورى وأصبحت هذه الوثيقة غير دستورية وقانونية سواء من رئيس المجلس الرئاسي أو حكومة السراج مع إحالة الموقعين على اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة السراج وأردوغان رئيس تركيا، إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى، بداية من فايز السراج، وحكومته ورئيس المجلس الرئاسي، بسبب موافقتهم على استقدام الاحتلال الأجنبي، إلى البلاد، ومخاطبة المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وغيرها من المنظمات الدولية لسحب الاعتراف بحكومة السراج إضافة إلى قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق سفارتها بالأراضى الليبية.
وأعلن "أباظة" تأييده المطلق لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على أمن واستقرار مصر، مؤكدا أنه لا يخشى على مصر لأن المصريين جميعا يكونون على قلب رجل واحد إذا استشعروا أي مخاطر تتعرض لها الدولة المصرية وكلنا على استعداد تام للاستشهاد والدفاع عن مصر وسلامتها ووحدة وسلامة أراضيها.
واختتم بقوله إننا كلنا نقف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس السيسي وقواتنا المسلحة الباسلة وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع المخاطر والتحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تواجه مصرنا الحبيبة.