أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام': تراجع المخالفات في 2019.. وقلة في الاحترافية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام': تراجع المخالفات في 2019.. وقلة في الاحترافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار التقرير السنوي الذي أعده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول حالة وسائل الإعلام في مصر في 2019، إلى وجود عدد من وسائل إعلام مصرية تعاني من قلة الاحترافية، ورصد أن الإعلام المصري شهد مؤخرًا ارتفاع مصداقيته كنتيجة طبيعية لتفاعله مع المعلومات التي تبثها المواقع الإلكرتونية الموثقة، والصفحات التابعة للجهات المختصة بالحدث.

وأوضح التقرير تراجع في حجم المخالفات الإعلامية بدرجة ملحوظة، خاصة الجرائم الإعلامية، وتصل نسبة الانخفاض إلى 30% بشكل إجمالي، وفي مقدمتها الأخبار الكاذبة، والسب والقذف، والحض على التمييز واختراق الخصوصية، ولكن لا تزال المخالفة الخاصة بخلط الإعلام بالإعلان تتصدر قائمة المخالفات.

ولفت التقرير إلى أن الكيانات الإعلامية الكبيرة للمملوكة للمجتمع أو القطاع الخاص، هي الأكثر حرصًا على الالتزام بالمعايير.

وقسم التقرير الشاشات التي تخاطب الرأي العام المصري إلى 6 أنوع، وهي:

1- المملوكة للمجتمع (ماسبيرو).

2- الشاشات التي تديرها الكيانات الكبيرة.

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3- الشاشات الخاصة الصغيرة (الأكثر مخالفة للمعايير، وتتركز مشكلتها في نظام تأجير الوقت للهواة).

4- الشاشات التجارية التي تبث من الخارج، وتقوم بالإعلان عن أدوية ومستحضرات تضر بالصحة، كما أنها الأكثر مخالفة لقانون الملكية الفكرية، فيما يخص حقوق المبدعين.

5- الكيانات الإعلامية العالمية وبعضها يخالف المعايير، وينقل تقاريره من مواقع التواصل الاجتماعي، وتتعامل بازدواجية مع الشعب المصري.

6- القنوات المعادية، وأنشئت خصيصًا لخداع الرأي العام، وهي قنوات متخصصة في صناعة الشائعات وهي ذات صوت واحد.

كما تضمن التقرير تحديدًا دقيقًا للمشاكل التي تحد من وصول الإعلام إلى درجة الاحترافية ووسائل معالجتها، كما حدد التقرير عدد من النقاط التي نجح المجلس في تنفيذها، ونقاط أخرى لم يتمكن من إتمامها.

ويحتوي التقرير في صفة عامة على 9 مقترحات محددة، لرفع كفاءة الاحترافية وضبط المشهد الإعلامي.