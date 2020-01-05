أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يوافق على مشروع ورش عمل جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يوافق على مشروع ورش عمل جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعه الخميس الماضي، برئاسة مكرم محمد أحمد، على مشروع ورش العمل التي تنظمها لجنة التدريب بالمجلس، وتشمل 5 موضوعات أساسية، الأولى التوعية السياسية، وعرض لأبرز المشروعات الاقتصادية في مصر، وآثارها المستقبلية، والثاني أبعاد الأمن القومي في المجال الإعلامي، والحفاظ على مكتسبات الدولة، وثالثهم صناعة الأكاذيب وتضليل الرأي العام، والخامسة حول الهجمة الخارجية الشرسة على الإعلام المصري، وخامسًا المعايير والأكواد المهنية، وكيفية مواجهة الأخبار الكاذبة.

واعتمد رئيس المجلس مكرم محمد قائمة المحاضرين، وسيتم إرسال الخطابات للمؤسسات من صحف وشاشات، لاعتماد الزملاء المشاركين بخطابات ترشيح، والتي يتم تنظيمها على مدار 3 أيام متتالية، بواقع محاضرتين في اليوم

وتهدف هذه الدورات إلى زيادة الاحترافية بمستوى مديري تحرير البرامج الفضائية، ومديري تحرير الصحف، حتى رؤساء الأقسام.

