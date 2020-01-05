أخبار مصر | برلماني: التدخل العسكري التركي يؤجج الوضع بليبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: التدخل العسكري التركي يؤجج الوضع بليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، إن تفويض البرلمان التركي للرئيس رجب طيب أردوغان، بإرسال قوات لليبيا سيؤجج الوضع في ليبيا.

وأضاف أن مصر تعلي من مصلحة الشعب الليبي وتدرس القرارات والخطوات في إطار الشرعية الدولية، إضافة إلى وقف أي اعتداء أو تهديد يمس أمن مصر القومي.

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وتابع أن القيادة السياسية لديها رؤية فيما يخص تأمين مصر ضد الأطماع التركية، سواء فيما يتعلق بزعزعة استقرار المنطقة من الجهة الأمنية، أو في السيطرة على الغاز في البحر المتوسطة من جهة أخرى، وهو الأمر الذي يريد الرئيس التركي أن يستكمله بالتدخل في ليبيا عسكريا.

وأشار، إلى أن أردوغان أقدم بكل سهولة على اختراق القوانين الدولية، بعد وقوف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي ضد التدخل العسكري السابق في سوريا ليكرر نفس المشهد في الأراضي الليبية وتقديم الدعم للجماعات المتطرفة المسلحة.

وأعلن تأييده التام للقرارات والإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظا على أمن واستقرار مصر مؤكدًا أن سياسات الرئيس السيسي الداخلية والخارجية تحظى بتأييد كبير وواسع النطاق من الشعب المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية.