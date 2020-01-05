مصر | إحالة مستريح القاهرة الجديدة للمحاكمة الجنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة مستريح القاهرة الجديدة للمحاكمة الجنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة القاهرة الجديدة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس بإحالة مستريح جديد وصديقه متهمين بالنصب على الشباب بزعم تسفيرهم للخارج للمحاكمة الجنائية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هما "حاتم.ح"، و"خالد. م"، عاطلين، أقرو بنصبهما على الشباب والحصول منهم على مبالغ مالية كبيرة بزعم تسفيرهم للخارج بادعائهما امتلاك شركة إنشاءات بمنطقتى القاهرة الجديدة والشيخ زايد.

وتبين أنهما أوهما عددًا كبيرًا من الشباب الراغبين في السفر بأن لديهم مواقع تحت الإنشاء بالخارج، ويحتاجا بها عدد كبير من العمال، وتمكنا من الحصول على 30 ألف جنيه كاتفاق مبدئى من كل شخص يرغب فى السفر للعمل بإجمالى 600 ألف جنيه.

واعترف المتهم خلال التحقيقات باشتراكه مع أحد أصدقائه للنصب على الشباب، وأقر بحصوله على مبلغ 600 ألف جنيه خلال شهر واحد، وأرشد عن مكان شريكه وتم ضبطه وتولت النياقة التحقيقات.

