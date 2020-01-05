مصر | حبس ربة منزل وزوجها بتهمة استخدام أطفال في السرقة بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس ربة منزل وزوجها بتهمة استخدام أطفال في السرقة بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كان قد ألقى ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على ربة منزل وزوجها كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى استقطاب الأطفال لسرقة المساكن بمدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة.
والمتهمون هم كلا ًمن "عفاف. م"، 43 سنة، بدون عمل والسابق اتهامها في 5 قضايا أخرهم 4842 لسنة 2016م السلام ثان " إحداث عاهة "، وزوجها "احمد.ع"، 32 سنة، عاطل.
تبين من التحريات قيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى استقطاب الصبية الأحداث وإيوائهم بمسكن الزوجة بقصد استغلالهم فى ارتكاب حوادث سرقة البضائع من أعلى سيارات النقل بمنطقتي المصانع وسوق العبور بدائرة القسم بإسلوب " المغافلة " عقب التسلق على متنها.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمان أسفرت إحداها عن ضبطهما بمسكن الأولى، وبصحبتهما كل من "فارس.ع"، 12 سنة، و"محمود.د"، 12 سنة، ومقيم دائرة قسم شرطة روض الفرج، و"مصطفى. ا"، 15سنة، ومقيم دائرة قسم شرطة باب الشعرية، و"محمد. ص.ع"، 17 سنة، و"مروان.م"، 16 سنة، و"وائل.ص"، 16 سنة، ومقيم فاقوس شرقية، و"سمير. م"، 16 سنة، ومقيم دائرة قسم شرطة الشرابية، وعثر بداخل الشقة على 23 بكرة خيط أوفر حرير، 6 جراكن زيت سيارات، حوض وش صيني، 13 كرتونة بيض أحمر مجهولي المصدر.
وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات أيداها واعترفا باستغلالهما الصبية المضبوطين صحبتهما فى ارتكاب وقائع السرقة نظير إيوائهم، وأقرا بأن المضبوطات من متحصلات نشاطهم الإجرامي، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق وجاري تطوير مناقشتهما عن مصدر المضبوطات وصولًا للمجني عليهم.