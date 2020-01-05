مصر | وزير الداخلية الأردني يشيد بتجربة مصر في مكافحة الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية الأردني يشيد بتجربة مصر في مكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، نظيره الأردني سلامة حماد، الذي يزور القاهرة حاليًا، على رأس وفد أمني رفيع المستوى.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، وأساليب تدعيمها، بالإضافة لآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الوزير الأردني، عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية، في المرحلة الراهنة، ودورها في مجال مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة. وصرح بأن زيارته للقاهرة، تأتي في إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسئولي البلدين الشقيقين، مؤكدًا اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية، المشهود لها بالكفاءة في مجالات مكافحة الجريمة والإرهاب، فضلًا عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة بعدد من دول المنطقة. ومن ناحيته، أعرب اللواء محمود توفيق، عن ترحيبه بزيارة الوزير الأردني للقاهرة، لافتا إلى حرص وزارة الداخلية، على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن الأردنية في ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين. Advertisements

وأبدى الوزير ترحيبه بتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب الأردني، انطلاقًا من إيمان كامل، بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار في الدول العربية. كما استعرض الوزير خلال اللقاء، مجمل التطورات الأمنية على الصعيد الإقليمي، وتأثير الصراعات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط على انتشار الإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة.