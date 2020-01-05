مصر | وزير الداخلية الأردني يشيد بتجربة مصر في مكافحة الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية الأردني يشيد بتجربة مصر في مكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، وأساليب تدعيمها، بالإضافة لآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح بأن زيارته للقاهرة، تأتي في إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسئولي البلدين الشقيقين، مؤكدًا اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية، المشهود لها بالكفاءة في مجالات مكافحة الجريمة والإرهاب، فضلًا عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة بعدد من دول المنطقة.
ومن ناحيته، أعرب اللواء محمود توفيق، عن ترحيبه بزيارة الوزير الأردني للقاهرة، لافتا إلى حرص وزارة الداخلية، على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن الأردنية في ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين.
كما استعرض الوزير خلال اللقاء، مجمل التطورات الأمنية على الصعيد الإقليمي، وتأثير الصراعات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط على انتشار الإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة.
ونوه الجانبان خلال اللقاء، بتطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية الراهنة مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات الأمنية من خلال قنوات الاتصال المعنية.