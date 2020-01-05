مصر | تنفيذ 19 ألف حكم وضبط 5 آلاف سلاح خلال شهر

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية، شن الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه، تنسيقًا مع قطاعات الأمن المركزي.

وأسفرت جهودها الحملات خلال شهر عن تحقيق ما يلي:

في مجال الأمن العام، استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، وكذا منطقة "السحر والجمال" بدوائر محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 797 متهما وبحوزتهم 61 قطعة سلاح ناري، 136 طلقة مختلفة الأعيرة، 5 قطع سلاح أبيض، 76 قضية إتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو 22،200 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، 4،185 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 1،265 كيلو جرام لمخدر الهيروين، 50 جراما لمخدر الأفيون.

كما تم تنفيذ 19698 حكما قضائيا متنوعا، ضبط متهم هارب مطلوب ضبطه، ضبط 2121 قضية متنوعة، ضبط وفحص 12071 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة وهاربين من السجون.

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية تم ضبط 4995 قطعة سلاح ناري، غير مرخصة بحوزة 4418 متهما، وذلك على النحو التالي: (2 جرينوف، 5 رشاش، 428 بندقية آلية، 946 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"، 421 مسدس، 3193 فرد محلى، 9502 طلقة مختلفة الأعيرة)، ضبط 10 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، ضبط 7258 قطعة سلاح أبيض، ضبط 90 تشكيلا عصابيا، ضموا 270 متهما، ارتكبوا 457 حادثا.

وضبط 674 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم أعمال البلطجة، وبحوزتهم (15 بندقية آلية – 25 بندقية غير مششخنة – 10 مسدس – 178 فردا محليا– 447 سلاح أبيض).

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وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 2251150 حكما قضائيا متنوعا.

وفي مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 6489 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 6943 متهما وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 962،569 كيلوجراما، كمية من مخدر الحشيش وزنت 445،643 كيلوجراما، كمية من مخدر الهيروين وزنت 89،921 كيلوجراما، كمية من مخدر الأفيون وزنت 6،736 كيلو جراما، كمية من مخدر الكوكايين وزنت 210 جرامات، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 59،018 كيلوجراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 15،102 كيلوجرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 14،820 كيلوجراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الكيتامين وزنت 990 جراما، كمية من مخدر الهايدرو وزنت 1،005 كيلوجرامات، 224832 قرصا مخدرا.

وفي مجال القضايا النوعية، تم ضبط 1087 قضية أحداث، ضبط 1060 قضية مصنفات فنية، ضبط 891581 مخالفة مرورية متنوعة، إعادة 65 سيارة مُبلغ بسرقتها، كشف غموض 249 حادث (قتل عمد – خطف - سرقة بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة)، بإجمالي 376 متهما.

وفي مجال القضايا التموينية تم ضبط (31271 قضية تموينية متنوعة)، وفي مجال قضايا التيار الكهربائي تم ضبط (320545) حالة في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد مائتان وثلاثة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وثمانية وعشرون ألفًا ومائتين وثلاثة جنيهات.

وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، والأموال العامة تم ضبط 7783 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة بلغت تسعة مليارات وأربعمائة وتسعة مليونًا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألفا وستمائة وتسعة وثمانون جنيهًا مصريًا، 1،710،427 عملات أجنبية مختلفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط صور الخروج على القانون كافة.