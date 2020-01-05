مصر | الإدارية العليا تأمر بندب خبير لتصحيح مادتين لطالبة طب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإدارية العليا تأمر بندب خبير لتصحيح مادتين لطالبة طب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت المحكمة الإدارية العليا، بندب خبير "عميد كلية الطب البشري بإحدى الجامعات" ليندب أطباء متخصصين لتصحيح مادتي "الباطنة العامة وطب الأطفال" والتي طعنت على نتيجتهما طالبة بكلية طب جامعة الزقازيق بالفرقة الخامسة لعام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ لإعادة تصحيحهما، وأمرت المحكمة الطالبة إيداع أمانة خبير ٢٠٠٠ جنيه.

وأقام الطعن طالبة بكلية الطب البشري، وطالبت بإعادة تصحيح المادتين لحصولها على درجات أقل مما تستحق إجابتها.

وحرصًا من المحكمة على استجلاء الحقيقة، وتحقيق دفاع الطالبة، وليطمئن ضميرها إلى أنها، فقد حصلت على الدرجات التى كانت تستحقها حقًا وصدقًا في المادتين فإنها تقضي بندب خبير، لإعادة التصحيح، وتقدير الدرجات التي تستحقها الطالبة طبقًا لصحيح إجاباتها.