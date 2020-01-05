شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية يسلمان عقود عمل للعمالة الغير منتظمة وذوي الهمم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم محمد سعفان، وزير القوي العاملة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، 205 شهادة أمان على العمالة غير ‏المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة، بالإضافة إلى 272 عقد عمل لذوي الهمم، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة حياه كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للشباب ولائقة ‏لذوي الهمم وللفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، وتوفير أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة صحياً وإجتماعياً.

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جاء ذلك على هامش احتفالية توقيع إتفاقيات إقرار العلاوة ‏الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، بحضور الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان ‏والمستشار مدحت الغمراوي، وكيل وزارة القوي العاملة بالشرقية، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان ‏وأصحاب الشركات والعاملين.‏

أوضح وزير القوى العاملة أن شهادة أمان تستهدف توفير حياه تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت ‏والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم.‏

ومن جانبه، أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتمام خاصاً بذوي الهمم إيماناً بدورهم الفعال في كافة مناحي الحياة، مشيراً إلى أن ‏إهتمام المجتمعات بحقوق الأشخاص ذوي الهمم يعد أحد المعايير الاساسية لقياس التقدم الحضاري للدول.