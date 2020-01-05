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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية يسلمان عقود عمل للعمالة الغير منتظمة وذوي الهمم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سلم محمد سعفان، وزير القوي العاملة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، 205 شهادة أمان على العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة، بالإضافة إلى 272 عقد عمل لذوي الهمم، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة حياه كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للشباب ولائقة لذوي الهمم وللفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، وتوفير أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة صحياً وإجتماعياً.
جاء ذلك على هامش احتفالية توقيع إتفاقيات إقرار العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، بحضور الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان والمستشار مدحت الغمراوي، وكيل وزارة القوي العاملة بالشرقية، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان وأصحاب الشركات والعاملين.
أوضح وزير القوى العاملة أن شهادة أمان تستهدف توفير حياه تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم.
ومن جانبه، أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتمام خاصاً بذوي الهمم إيماناً بدورهم الفعال في كافة مناحي الحياة، مشيراً إلى أن إهتمام المجتمعات بحقوق الأشخاص ذوي الهمم يعد أحد المعايير الاساسية لقياس التقدم الحضاري للدول.
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