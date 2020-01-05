شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن الرئيس.. محافظ الجيزة يهنىء الأقباط الإنجيلين بعيد الميلاد المجيد (صور)‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، كنيسة الأقباط الإنجيليين للمشاركة في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث كان في استقباله القس ميشيل أنور، راعى الكنيسة الإنجيلية.

وأكد «راشد» أن ما تشهده الدولة المصرية، ممثلة في عنصرى الأمة، من ترابط وتحاب هو الدعامة الرئيسية للحفاظ على الوطن، ومواجهة كل محاولات التفرقة، التي يحاول البعض زرعها بغرض التخريب، متمنيًا للحضور من رعاية الكنيسة الإنجيلية وللشعب المصرى الأمن والرخاء.

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اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يزور كنيسة الأقباط الإنجيليين

وشدد على أنه لا فرق بين أي من المواطنين، سوى بقدر وطنيته، وأن الجميع يعمل لكى تصل مصر لمصاف الدول المتقدمة وتحتل المكانة التي نحلم بها بين دول العالم.

من جانبه، أبدى القس ميشيل أنور سعادته لحرص المحافظ على الحضور، وتقديم التهنئة بمقر الكنيسة، وعن حجم الود الذي يلقاه طوال أيام العيد من مختلف طوائف الشعب.

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يزور كنيسة الأقباط الإنجيليين

رافق المحافظ، خلال الزيارة، اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وإبراهيم الشهابى، نائب المحافظ للمراكز والمدن، وهند عبدالحليم، نائب المحافظ لشؤون المجتمع وخدمة البيئة، واللواء علاء بدران، السكرتير العام، والمهندس محمود فوزى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء تامر أبوالنجا، رئيس مدينة الجيزة، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة والتجميل، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلون عن المنطقة الأزهرية ومديرية الأوقاف بالجيزة.