شكرا لقرائتكم خبر عن قبل افتتاحه رسميًا.. وزيران ومحافظ في زيارة تفقدية لـ «الفتح الملكي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح الأحد، جامع «الفتح الملكى» بحي عابدين، وذلك للوقوف على مستجدات الأعمال بمشروع ترميم المسجد تمهيدا لافتتاحه، الأسبوع القادم.

رافقه خلال الجولة د. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للاثار والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس المقاولون العرب والعميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والاثار للشؤون الهندسية ود. جمال مصطفي رئيس قطاع الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية والمهندس وعبدالله أبوالعلا رئيس قطاع المشروعات بالوزارة.

وأوضح المهندس أبوالعلا أن أعمال المشروع تأتي بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، والتي تم اسناد المشروع لها عام ٢٠١٧، وقد بلغت تكلفة المشروع ما يقرب من 16 مليون جنية.

وأضاف أنه تم الانتهاء من الأعمال الداخلية للمسجد، والتي تضمنّت الأرضيات الرخامية بصحن المسجد، وترميم وتنظيف التجاليد الرخامية للحوائط، وأعمال تنظيف وترميم المنبر والمحراب وكافة الاعمدة الرخامية والجرانيتية بالمسجد، والقباب والقباوات من الداخل وانهاء الأعمال الزخرفية بها، بالإضافة إلى تركيب اجهزة النظام الصوتي ووحدات الاضاءة الداخلية وكاميرات المراقبة.

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أما عن الأعمال التي تمت بخارج المسجد، فتم الانتهاء من تنظيف أحجار الواجهات والمئذنة، والقباب النحاسية بالأسطح، وأعمال عزل بلاط أرضيات الاسطح، وأعمال تركيب ارضيات حجرية بالموقع العام داخل المسجد وجهة المدخل الرئيسي، واستكمال أعمال الإضاءة الخارجية.

ومن جانبه، قال د. جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية بالوزارة، إن الجامع يتكون من مربع أساسى تقوم عليه قبة وهو مكان الصلاة، وقد ألحق بهذا المربع ثلاث مجموعات من المبانى من جهته الغربية والجنوبية وكذا الشرقية، وكل هذه الملحقات بها أروقة ودهاليز وغرف تقوم بخدمة أغراض المسجد المتعددة، وتوجد الواجهة الرئيسية للمسجد في الجهة الغربية منه وهى تشرف على حديقة قصر عابدين.

أما المسجد من الداخل فعبارة عن مكان للصلاة فيتكون من مربع متساوى الأضلاع، يتوسطه أربعة أعمدة جرانيتية حمراء ضخمة، والمحراب الذي يقع بوسط جدار القبلة وقد زخرف تجويفه بأنواع لا مثيل لها من الرخام الملون على شكل أشرطة، والمنبر الذي يقع على يمين المحراب وهو مصنوع من الرخام، زخرفت ريشتيه بنقوش نباتية محفورة حفرًا بارزًا وطليت بالذهب.

ويذكر أن الجامع يقع بشارع عابدين ويشغل الجزء الشرقي من قصر عابدين، وانشأه عابدين بك أمير اللواء السلطانى، وكان يجاور قصره مسجد صغير يعرف بمسجد الفتح، فعمل عابدين بك على تجديده والعناية به، وأوقف عليه الأوقاف فعرف الجامع باسمه (جامع عابدين).

والجامع الحالى يرجع لعصر الملك فؤاد الأول 1338هـ / 1918م حيث أمر الملك فؤاد بتجديد جامع الفتح، وتم الاحتفاظ بالمدخل القديم والمئذنة، وتم اعداده على طراز المساجد العثمانية، ومضاعفة مساحته.