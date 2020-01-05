شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» يبحث مع السفير السنغافوري بالقاهرة التعاون في النقل البحري والموانئ البرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الأحد، سفير سنغافورة بالقاهرة، دومينيك جوه، لبحث التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري.

في بداية اللقاء أكد وزير النقل على العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي، وأنها تعمل على تطوير جميع الموانئ البحرية، وفقًا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية، الذي يتم إعداده حاليًا.

Advertisements

وأشار إلى وجود الفرص الاستثمارية العديدة في الموانئ البحرية المصرية، مثل الإسكندرية وشرق بورسعيد ودمياط وسفاجا والغردقة. ومن جانبه، أكد سفير سنغافورة على عمق العلاقات بين البلدين وعلى اهتمام شركة PSA السنغافورية، أحد أهم مشغلي محطات الحاويات عالميًا، بالتعاون مع مصر في مجال النقل البحري، حيث يوجد عدد من المشروعات على قائمة PSA، ترغب في الاستثمار بها في مصر، مثل التعاون مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بشأن مشروع المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55- 62 ( إدراة وتشغيل)، وكذلك عدد من المشروعات في ميناء شرق بورسعيد وميناء دمياط، إضافة إلى الاهتمام أيضًا بالتعاون فيما يتعلق بالميناء الجاف بالعاشر من رمضان.

وأوضح وزير النقل أنه تم توقيع عقد مشروع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55\62 بميناء الإسكندرية بتكلفة 5 مليار جنيه، بواسطة شركات مصرية متخصصة في مجال إنشاء الموانىء، وتحت إشراف شركة استشارية عالمية، وأنه فور ظهور أرصفة المحطة خلال عام من الآن.

وأضاف «الوزير» أنه فيما يتعلق بميناء دمياط فهناك فرصًا استثمارية واعدة في هذا الميناء الهام، مثل المحطة متعددة الأغراض التي افتتحها رئيس الجمهورية، أوائل الشهر الماضي، التي تشمل أرصفة بأطوال 680 مترًا وعمق 17 مترًا، ومجهزة بساحات خلفية تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع، التي من المنتظر أن تصل الطاقة الاستيعابية لها حوالى 4 ملايين طن سنويًا.