شكرا لقرائتكم خبر عن السجن ٧ سنوات لحداد متهم بقتل عامل فى مشاجرة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد وفيق طه، وعضوية المستشارين أحمد مصطفي، ومحمد فتحى شوك، وسكرتارية وائل عبدالمنعم، بمعاقبة حداد بالسجن 7 سنوات، في واقعة إتهامه بقتل فنى أجهزة كهربائية، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب أولوية المرور بأحد شوارع الزقازيق.

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تعود أحداث القضية لشهر يوليو من العام المنقضي، عندما تلقى اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطاراً من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ورود إشارة من مستشفي الأحرار، بوصول «محمد. ع. م»، 39 عاما، فني أجهزة كهربائية، مصابا بنزيف بالمخ وكدمات وسحجات وكسور بالجسم.

وتبين من تحريات المباحث الجنائية، حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين المجني عليه والمتهم «محمود. م. ع»، 32 عاما، حداد ومقيم النحال أول الزقازيق، بسبب أولوية المرور بينهما، وقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه ما أدي لإصابته التي أودت بحياته.

تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر أنه كان يقود سيارته بشارع فاروق بدائرة قسم أول الزقازيق، وأن المجني عليه حاول المرور أمامه، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب أولوية المرور. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة وجهت له تهمة ضرب أفضي إلى موت، وتم إحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.