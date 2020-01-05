شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة العامة» تنتقل لمعاينة مكان جريمة قتل أسرة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقل فريق كبير من النيابة العامة، بإشراف المستشار عماد الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، من نيابة شمال دمنهور الكلية، برئاسة المستشار محمد السعيد عمر، رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور، ونيابة مركز كفر الدوار برئاسة المستشار أسامة المسلمى، رئيس نيابة مركز كفر الدوار، الأحد، لمنزل الأسرة المنكوبة في حادث العثور على 7 جثث من عائلة واحدة بمنزل بقرية أحيار على بمركز كفر الدوار.

وأظهرت مناظرة النيابة والشرطة والإسعاف المبدئية لجثامين الأسرة المنكوبة السبعة إصابة الأب والابن الأكبر بطعنات وحروق وإصابة باقي الأسرة بحروق سببت الوفاة، بما يقطع بوجود شبهة جنائية خلف الحادث.

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وشهدت قرية على بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حريق مأساوي في منزل راح ضحيته 7 أشخاص من أسرة واحدة، ولم تتحدد بعد أسباب الوفاة أو سبب الحريق.

وتلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالعثور على أسرة كاملة متوفية بعزبة على التابعة لقرية الطرح التي تتبع قرية الشنديدى بمركز كفر الدوار، وانتقلت قيادات المديرية وقوات الدفاع المدنى، وتبين العثور على جثة «حسنى .س.أ» 39 سنة، ووزوجته «رنا .م .ش» 32 سنة، وأنجالهما الأربعة «عماد» 15 سنة، و«محمد» 3 سنوات، و«مسعد» 4 سنوات، و«عبدالرحمن» 10 سنوات، ووالده المجني عليه الأول «زينب .ع» 67 سنة.

وقرر اللواء محمد شرباش، مدير إدارة البحث الجنائي، تشكيل فريق بحث بإشراف العميد أحمد لطفي، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، برئاسة العقيد عبدالقوي عمرو، رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار، والرائد محمود قاسي، رئيس المباحث بمركز شرطة كفر الدوار، وضباط مباحث المركز لكشف غموض الحادث، وبيان وجود شبهة جنايئة في الحريق أو الوفاة من عدمه.