شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يستعرض مع نظيره الاردني الصراعات بمنطقة الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الأحد، سلامة حماد وزير داخلية المملكة الأردنية الهاشمية الذي يزور القاهرة حالياً على رأس وفد أمنى رفيع المستوى.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية في البلدين وأساليب تدعيمها بالإضافة لآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الإهتمام المشترك، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لجهود أجهزة الداخلية المصرية في المرحلة الراهنة، ودورها في مجال مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.

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وقال «سلامة» إن زيارته للقاهرة تأتى في إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسئولى البلدين الشقيقين، مؤكداً إهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءة في مجالات مكافحة الجريمة والإرهاب، فضلاً عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الإتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة بعدد من دول المنطقة.

ومن جانبه أعرب «توفيق» عن ترحيبه بزيارة الوزير الأردنى للقاهرة مؤكداً حرص الوزارة على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن الأردنية في ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وترحيبه بتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب الأردنى إنطلاقاً من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والإستقرار في الدول العربية.

كما استعرض الوزير مجمل التطورات الأمنية على الصعيد الإقليمى، وتأثير الصراعات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط على إنتشار الإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة، مشدداً على حتمية تضافر الجهود العربية والدولية لمحاصرة كافة الظواهر السلبية الناجمة عن إنتشار الإرهاب والفكر المتطرف في ظل المعطيات والتطورات التي إستجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية الراهنة مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات الأمنية من خلال قنوات الإتصال المعنية.