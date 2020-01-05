شكرا لقرائتكم خبر عن 8 محطات في قضية «فتاة المنصورة» (تسلسل زمني) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع الساعات الأولى من العام الجديد، تم تداول فيديو «صادم»، ظهر فيه عدد من الشباب يتحرّشون بفتاة، التي لجأت بدورها إلى أحد محال بيع الهواتف للاحتماء، وقال متداولو الفيديو حينها إن الواقعة «جرت في منطقة المشاية بالقرب من جامعة المنصورة، وإن الفتاة تعرضت للتحرش وسط الشارع على يد عدد كبير من الشباب، وإنها كانت تسير في الشارع مع شاب وفتاة أخرى، وكانت ترتدى فستانًا مفتوحًا وقصيرًا، وفوجئت بشباب يلمسون مناطق حساسة بجسدها».

قررت نيابة أول المنصورة، مساء السبت، إخلاء سبيل المتهمين السبعة في واقعة التحرش الجماعى بفتاة بشارع الجمهورية، الأمر الذي شكّل خبرًا صادمًا للكثيرين.

«المصري اليوم» ترصُد 8 محطات في قضية «فتاة المنصورة»:

1.

بدأت القصة على مواقع التواصل الاجتماعى، مساء أول يوم في العام الجديد 2020، إذ تداول رواد مواقع التواصل فيديو يكشف حدوث واقعة تحرش جماعى بفتاة، أثناء الاحتفالات برأس السنة، ومرّت الساعات ولم تتقدم ضحية الواقعة بأي بلاغات.

2.

جاءت المحطة الثانية، عندما انتفضت مديرية أمن الدقهلية للبحث عن ضحية الواقعة، وبدأت رحلة البحث من خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة، نطاق شارع الجمهورية، تحديدًا بالقرب من بوابة جامعة المنصورة.

3.

وبعد ساعات، اكتشف الأمن شخصية الضحية وكذلك صديقتها التي تعرضت للتحرش، لكنها خرجت من المكان مسرعة تاركة صديقتها لوصلة مضايقات استمرت لأكثر من ساعة.

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4.

كشف الأمن فيما بعد هوية الفتاتين: الأولى الزهراء عبدالعال شبانة، 20 سنة، طالبة بالمعهد العالي للهندسة، أما الثانية فهي مي السعيد، 20 سنة، طالبة بكلية التربية الرياضية، وتقيمان في مدينة الكردي، التي تبعد 60 كيلو عن مدينة المنصورة.

وخلال كتابة التحريّات، نفت الفتاتان تعرضهما للتحرش الجسدى، وأكدتا أن التحرش كان «لفظيًا» فقط، وهو عكس ما ظهر في الفيديوهات المتداولة.

5.

تمكنت مباحث الدقهلية بعد استئذان النيابة العامة من تحديد بعض المتهمين في الواقعة، والذين ظهروا بالفيديو خلال واقعة مطاردة الفتاتين ومضايقتهما، وألقت الشرطة القبض على 7 من المتهمين وأحالتهم للنيابة مع الفيديوهات التي ظهروا فيها، وأكدت التحريات أن المتهمين السبعة وآخرين تحرشوا بالفتاتين وحاصروهما بالشارع لمنع مرورهما ومضايقتهما بألفاظ وحركات تخدش الحياء.

6.

وبعد جلسة مطولة مع أسر المتهمين والمحامين، توجهت الفتاتان بصحبة المحامين إلى نيابة أول المنصورة وأصروا على الإدلاء بأقوال جديدة في الواقعة، وكانت المفاجأة هي نفي تهمة التحرش عن المتهمين السبعة، مؤكدا للنيابة أن المتهمين كانوا ضمن المدافعين عنهما وليس المعتدين عليهما.

7.

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهمين السبعة في واقعة التحرش الجماعى، بعد نفى التهم من قبل المجني عليهما، وتكليف المباحث بالبحث والتحرى عن الواقعة وملابساتها وضبط متهمين جدد.

8.

غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بعد إخلاء سبيل المتهمين السبعة في واقعة التحرش الجماعى، بعد تراجع الفتاتين عن اتهامهما وفقدهما التعاطف الأول معهما، ووجهوا أصابع الاتهام للفتاتين بالتلاعب في القضية بعد التسوية مع أسر المتهمين.