شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة بالأقصر .. «مستقبل وطن» ينشئ فصل لـ«ذوي الهمم الصم والبكم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالأقصر، بإنشاء أولى فصول محو الأومية للسيدات، بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة “أنتى عظيمة”، التي اطلقها الحزب للقضاء على الأمية، برعاية النائبة رشا رمضان أمين امانة المرأة بحزب مستقبل وطن والدكتور محمد العماري أمين الحزب بالاقصر وذلك في ضوء توجيهات المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب.

وقال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور محمد العمارى، الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالأقصر، إن كل المؤسسات وعلى رأسهم حزب مستقبل وطن، حريصوت على دعم الأشخاص ذوى الإعاقة تمسكًا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السياسى، مؤكداْ على دعم الحزب وحرصه على تقديم كل أوجه الدعم اللازم.

وأضاف أمين الحزب بالأقصر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع خلال الفترة الماضية تعزيز مكتسبات أصحاب الهمم، ودمجهم في المجتمع وتمكينهم فكريًا وثقافيًا وتعليميًا، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، مؤكدًا أنهم حصلوا على العديد من حقوقهم بعد 30 يونيو.

وأوضح العمارى، أن الدولة حريصة على الاهتمام بكافة فئات المجتمع وفي القلب منهم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم، لذلك تقوم بتأهيلهم وتنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية لخدمة الفئات الأولى بالرعاية منهم.

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ومن جانبها قالت أماني الشعولي، امين امانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالأقصر، أن الحزب قام بإنشاء فصل لمتعددى الإعاقة، والتى تتنوع ما بين “صم وبكم”، مشيرة إلى أن الفصل يضم معلمين تم تدريبهم على أعلى مستوى ،مضيفة أنه جارى إنشاء أول فصل للمكفوفين في محافظة الأقصر حيث يعد ذلك هو الأول من نوعه داخل المحافظة .

وأضافت الشعولى، انه ايماناً باهمية نشر العلم والمعرفة، أقام الحزب اولي فصول محو الامية والتى انطقلت من مدينة القرنة غرب المحافظة بالتعاون مع شؤون الدارسين والإمتحانات بمدينة القرنة فرع الأقصر واستهدفت محو امية عدد كبير من السيدات والفتيات الذين فاتهم قطار التعليم حيث سيتم فتح فصل محو امية خصيصا لهم وسيتم تعليمهم قواعد اللغة والحساب بالاضافة إلى مواد أخرى .

كما أشارت أمين المراة ،ان الحزب يسعي جاهدا لنشر المعرفة وتكثيف اعمال التوعية عبر انشطته المتنوعة حيث نظمت امانة المرأة عدة ندوات تثقيفية للتعريف بمبادرة انت عظيمة ولتوعية السيدات باهمية محو الامية ونشر التوعية والانخراط في العمل العام والمجتمعي كما يتم السعي لفتح فصول محو امية في بقية انحاء المحافظة .

وأكدت الشعولى، ان فعاليات امانة المرأة بالحزب بالاقصر مكثفة ومستمرة للوصول إلى اكبر عدد ممكن من السيدات بجانب ما يتم من جهود أخرى في مختلف امانات الحزب مشيرة إلى وجود تفاعل وترحيب كبير من السيدات والفتيات في المناطق التي قاموا بزيارتها واقامة فاعليات بها داعية الجميع إلى المشاركة في انشطة الحزب التي تهدف إلى النهوض بالمجتمع .

وفى السياق ذاته أعرب خالد شمس رئيس جهاز محو الأوميه وتعليم الكبار بالأقصر، عن سعادته بالتعاون مع حزب مستقبل وطن وامانة المرأة به، والذى يساهم في محو الأمية والإقرار بأن تعليم الكبار واجب وطنى ومسئولية قومية، ولدي قيادات الحزب رغبة حقيقية في مواجهة الجهل والأمية، حيث قام الحزب بإفتتاح ما يقرب من 32 فصل داخل المحافظة .

وأضاف رئيس جهاز محو الأوميه ،أن الهدف من إنشاء فصل لذوى الاحتياجات هو إكساب أصحاب الهمم المهارات المهنية المناسبة من خلال التدريب حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع، مؤكداْ أن ذلك ياتى في إطار تشجيع الدولة للعلم والتعلم وتوصية رئيس الجمهورية بأن يكون عام 2019 هو عام ذوى الاحتياجات الخاصة.