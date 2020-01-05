شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» يكرم مراسل «المصري اليوم» ضمن النماذج المتميزة بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضمن استراتيجية حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد، لنشر القيم الإيجابية في المجتمع، نظمت امانة الحزب بمحافظة الأقصر تحت رعاية الدكتور محمد العماري، أمين الحزب بالمحافظة، احتفالية كبري لتكريم عدد من النماذج المشرفة والمضيئة والمتميزة من أهل التميز والعطاء وذلك خلال الفاعلية الكبري التي تنظمها امانة بندر الأقصر بأمانة المهندس أبوالمعارف العماري بالتعاون مع امانة الإعلام بأمانة الحزب بالمحافظة، بحضور النواب، الطيري حسن، وفيصل راجح، ومحمد ياسين والإعلامية شيرين ادريس امين مساعد الحزب وقيادات الحزب بالأقصر والعديد من أهالي الأقصر.

تم خلال الاحتفالية التي عقدت بمكتبة مصر العامة تكريم أكثر من ٢٠ من النماذج الأقصرية المشرفة لدعم هذه النماذج والتشجيع على نشر القيم الإيجابية .

ومن أبرز المكرمين، محمد السمكورى، الصحفى بـ«المصرى اليوم»، والفنان والممثل الكوميدي حمدي الغبري الشهير بالحاج الضوي صاحب «الاستكشات الكوميدية» التي تناقش قضايا المجتمع بطريقة ساخرة، والمرشدة السياحية سمر ناجي صاحبة مبادرة تعليم ذوي الهمم من فئة الصم والبكم تاريخ مصر ومادونا كرم اول قبطية متطوعة في «مائدة الرحمن» لإفطار الصائمين خلال شهر رمضان بالإضافة عدد من أهل الأمانة والثقة الملقبون إعلامياً بـ «جدعان الأقصر» ومنهم حمادة بغدادي سائق التاكسي الامين الذي يدعم السياحة من خلال معاملته الحسنة مع السياح، واسلام عبدالحكم اول ميكانيكي يتحدي اعاقته ويعمل بمهنة شاقة، وعبلة الطاهر التي اقتحمت عالم الرجال وعملت كمقاول انفار، وعمرو طه صاحب مبادرة تنظيف المقابر من الاعمال والسحر، بالإضافة إلى عدد من اهل الامانة كعمال النظافة الذين عثروا على مفقودات ثمينة واعادوها لاصحابها وفي مقدمتهم يحي بربري الذي اعاد حقيبة مملؤه بالذهب لاصحابها، فضلا عن تكريم الاعلامي محمد عبداللطيف بإعتباره أحد أهم الإعلاميين الذين سلطوا الضوء على مثل هذه النماذج المشرف من الأقصر .

أكد الدكتور محمد العماري أمين الحزب بالأقصر أن هذا التكريم يأتي ضمن مساعي الحزب لدعم النماذج الناجحة، وحرصا على الاقتداء بهم لنشر ثقافة العطاء ولتمكين نمو وازدهار القيم الايجابية في المجتمع، من خلال دعم هذه النماذج والاشادة بها والتشجيع على إطلاق مبادرات تعزز القيم الايجابية.

فيما قالت الإعلامية شيرين إدريس الامين المساعد لحزب مستقبل وطن بالأقصر ان التكريم والاحتفاء بهذه النماذج هو اقل ما يتم تقديمه لمثل هؤلاء من النماذج المضيئة الناجحة في الأقصر وذلك نظير ما حققوه من نشر للقيم الايجابية وتحسين للصورة الذهنية داخل وخارج الأقصر، مؤكدة أن فكرتها لتكريم النماذج المشرفة لاقت أصداء واسعة وناجحة في المحافظة ولهذا تسعي أمانة الحزب لعقد هذه الاحتفالية كل عام .

واشار المهندس ابو المعارف العماري امين الحزب ببندر الاقصر إلى أن هذه النماذج ضربت اروع الأمثلة في التميز والعطاء والاحتفاء بهم هو اقل ما يمكن تقديمه لمثل هؤلاء النماذج التي يجب أن يحتذي بها معربا عن تقديره لجهود منظمي الفاعلية المهندس مصطفي شعيب امين العضوية بأمانة الحزب والمهندس هيثم حجاج امين التنظيم ببندر الاقصر.