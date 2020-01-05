شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تعلن تفاصيل الرقابة على 1878 مزرعة لتصدير المنتجات إلى الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعي تقريرها الرقابي عن دورها في زيادة الصادرات الزراعية إلى الخارج خلال عام 2019، متضمنًا الإشراف على 285 مزرعة عنب، و680 مزرعة رمان، و397 مزرعة فراولة، و48 مزرعة جوافة، و62 مزرعة فلفل، و359 مزرعة موالح، و47 مزرعة مانجو، بإجمالي 1878 مزرعة، وذلك من خلال إدارة خدمة المصدرين بإدارة الحجر الزراعي المصري.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه وزير الزراعة السيد القصير من الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، موضحًا أنه يجري حاليا بحث تكويد كل المزارع المزمع التصدير منها، حيث تم إعداد منظومة متكاملة لتكويد جميع المزارع التصديرية ولكل المحاصيل، بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الزراعة، وذلك بهدف رفع كفاءة هذه المزارع وتطبيق الاشتراطات العالمية وزيادة جودة المنتجات وإحكام الرقابة على المنتج التصديرى من بداية إنتاجه لزيادة الثقة في المنتجات المصرية بالأسواق العالمية وزيادة قدرتها التنافسية نتيجة مطابقتها للاشتراطات العالمية.

Advertisements

وأضاف «العطار» أنه للمرة الأولى في تاريخ الحجر الزراعى تم فتح ما يقرب من (17) سوقا خارجية أمام ما يزيد على (20) صنفًا من الحاصلات الزراعية المصرية، وذلك بدول: ميانمار، كندا، إندونيسيا، أوروجواي، الهند، أستراليا، الصين، تيمور الشرقية، اليابان، تركيا، صربيا، البرازيل، جنوب أفريقيا، نيوزيلاندا، وموريشيوس، حيث بلغ إجمالي صادرات مصر الزراعية في العام ذاته حوالي 5 ملايين و455 ألف طن.

وأوضح «العطار» أن الحجر الزراعى المصرى يقوم بإحكام الرقابة المشددة على فحص جميع الحاصلات الزراعية المستوردة من الخارج، بما يضمن الحفاظ على الثروة الزراعية المصرية، وذلك من خلال لجان الحجر الزراعى المتواجدة بجميع المنافذ الحجرية وموانئ الوصول بمختلف أنحاء الجمهورية والتى يبلغ عددها (40 منفذا حدوديا) ما بين منافذ بحرية وبرية ومطارات.

وأشار رئيس الحجر الزراعي إلى أن اجمالي ما تم فحصه من خلال لجان الحجر الزراعي خلال العام، بلغ حوالي 31 مليونًا و569 ألفًا و567 طنًا، من بينها 12 مليونا و95 ألفا و66 طنا من القمح، و4 ملايين و374 ألفا و790 طنا من فول الصويا، و10 ملايين و50 ألفا و716 طنا من الذرة الصفراء، و90 ألفا و951 طنا من القطن.