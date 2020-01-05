شكرا لقرائتكم خبر عن جنح أول طنطا تقرر حبس أم «طفلي السلم» 6 أشهر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محكمة جنح أول طنطا حبس سها السيد عيد، زوجة المطرب الشعبي شادي الأمير، وزوجة الطفلين «مالك 4 سنوات، ويازن 4 شهور»، والمعروفين إعلاميا بـ«طفلى السلم»، 6 أشهر، بتهمة الإهمال في رعاية طفليها.

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا، بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها طفلان، أحدهما 4 سنوات، والآخر رضيع 3 شهور، عثرت عليهما ملقيين أمام منزل جارتها وأكدت أنهما طفلاها.

وتبين أن الطفلين لأب يعمل مطربا شعبيا، يدعى «ش. ا»، وأم تدعى «س. ا. ع»، ربة منزل، وأن هناك خلافات بينهما، وتهرب الزوج والزوجة من مسؤولية الطفلين، وتبادلا تركهما أمام منزلهما والهروب، حتى عثرت عليهما السيدة جارتهما، وأبلغت عنهما، وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 12255 إداري أول طنطا، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي وجهت لها تهمة الإهمال في رعاية طفليها، وقامت باستدعائها وقررت إخلاء سبيلها على ذمة القضية، وتمت إحالتها للمحكمة التي تداولت القضية وأصدرت قرارها السابق.