شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 11 حالة تعدٍّ على أراضٍ زراعية بالواسطى شمال بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بمواجهة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات مكبرة لإزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

وكشف التقرير، الذي تلقاه محافظ بني سويف في ذلك الشأن، اليوم، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، برئاسة عادل ضيف الله، بإزالة 11 حالة تعد على أرض زراعية بواقع: 8 حالات بقرية أفوة، و3 بقرى: الحومة مجلس قروي ميدوم، وأطواب، وبني حدير، وذلك بمشاركة وحدة التدخل السريع بالوحدة المحلية ومسؤولى الزراعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وشدد المحافظ على أهمية استمرارية حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بجميع مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديريتي الأمن، والزراعة، للحفاظ على الرقعة الزراعية، التي هي حق الأجيال القادمة، موجها بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، واتخاذ كل الإجراءات ضد المخالفين والمتعدين على الرقعة الزراعية.