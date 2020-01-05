شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية يشهدان توقيع 44 اتفاقية لصرف علاوة بنسبة 10% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مراسم توقيع 44 اتفاقية عمل جماعية بـ 44 شركة بالقطاع الخاص، تقضي بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة بـ30 يونيو 2019، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا وبدون حد أقصى شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2019، ويستفيد منها 29 ألفًا و100 عامل بشركات العاشر من رمضان.

قام بتوقيع الاتفاقية أشرف الدوكار، ممثل اتحاد عمال العاشر من رمضان، وأيمن رضا، أمين عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان، ممثلاً عن أصحاب الشركات، بحضور الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، والمستشار مدحت الغمراوي، وكيل وزارة القوى العاملة، وذلك بدوار العاشر من رمضان.

وقال وزير القوى العاملة، إن صرف هذه العلاوة يأتي طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمال ورعايتهم لرفع العبء عن كاهلهم وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل.

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وأكد وزير القوى العاملة أن عام ٢٠٢٠ سوف يكون عام الخير على مصر كلها من الإسكندرية حتى أسوان، قائلاً: «نحن اليوم في مدينة النصر مدينة العاشر من رمضان من خلال مديرية القوى العاملة ودعم محافظ الشرقية، تم توقيع ٤٤ اتفاقية عمل بالعلاوة الخاصة لعمال هذه الشركات التي تضم ٢٩ ألفًا و١٠٠ عامل، فضلا عن توزيع ٢٠٥ شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة، كل هذا ينطلق من مبادرة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لخدمة المواطن».

وأعلن وزير القوى العاملة أن الوزارة قامت بإطلاق ملتقى للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدأت من محافظة الإسماعيلية، بهدف تغيير فكر الشباب والاتجاه نحو إقامة مشروعات مستقله خاصة بهم والاستفادة من القروض التي يقدمها جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبرنامج مشروعك الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية، وقال: كل من لديه فكرة لإقامة مشروع صغير يتقدم لمديرية القوى العاملة لتقوم بدراسة الفكرة المطروحة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ المشروع، مما يساهم في الحد من ظاهرة البطالة ويدر دخلاً مناسبًا لصاحبه.

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وأوضح الوزير أنه سيتم البدء في دراسة الجدوى وتلقي الأفكار الجادة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بدءا من ٨ يناير الجاري ولمدة شهر من خلال الوزارة والمحافظة وجهاز تنمية المشروعات لاستخراج أكبر عدد ممكن من المشروعات المكتملة بنهاية ٢٠٢٠ لتوفر الملايين من فرص العمل لدى الشباب الطموح.

وأشار وزير القوى العاملة أن مصر بدأت الثمار منذ عام ٢٠١٤ حتى الآن، وكما وعد رئيس الجمهورية المواطن أنه بحلول ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ سوف تكون الانطلاقة والمكانة الجديدة التي يحلم كل مصري بأن يرى بلده فيها، وهذا ليس من فراغ، ولكن من خلال الجهد المبذول والجد والاجتهاد في العمل، وخص بالذكر عمال مصر المنتجين، مقدمًا التحية لكل عامل مجد ومنتج لدفع عجلة البناء والتنمية حتى تظل راية مصر مرفوعة وخفاقة بين الأمم، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسعى بكامل طاقتها وجهدها لخدمة المواطن المصري بصفةٍ عامة والعامل المصري بصفةٍ خاصة.

وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية يشهدان توقيع اتفاقيات عمل

وأكد وزير القوى العاملة أن مصر قادرة على التصدي لمن يحاول أن يعبث بأمنها القومي لما لديها من قوات مسلحة باسلة قادرة على حماية حدود البلاد والتصدي لكل التهديدات الخارجية، وقال: أراهن على وعي وثقافة الشعب المصري والتفافه حول قيادته السياسية لمجابهة التحديات الخارجية ومواصلة مسيرة العمل والبناء وتحقيق التنمية، فلابد أن نحافظ على بلدنا مصر لأنها ميراثنا جميعا، مطالبا الجميع ببذل المزيد من الجهد والعرق، كل في مكان عمله، كي نسهم جميعًا في خلق نهضة شاملة تعم جميع النواحي والجوانب في الدولة المصرية والمساهمة في رفع أسهم الاقتصاد المصري.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن توقيع اتفاقية العمل الجماعية اليوم بـ 44 شركة بمدينة العاشر من رمضان تتيح قدراً كبيراً للاستقرار في مناخ العمل وتؤدي لزيادة الإنتاج وتطويره بالصورة المرجوه لدفع عجلة الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة.

وأوضح محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التشغيل وتسعى جاهدة لتوفير فرص العمل اللائقة للشباب للقضاء على مشكلة البطالة ولدفع عجلة الإنتاج وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدم نوافذ متعددة لتشجيع الشباب الجاد الراغب في حياة كريمة على إقامة مشروعات خاصة به تدر له دخلاً مناسباً، وذلك من خلال القروض ودراسات الجدوى التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف أنه يقدم قروضًا إجمالية بقيمة 346 مليونا و347 ألفا و829 جنيها، لتمويل 13 ألفا و535 مشروعا وإتاحة 23 ألفا و460 فرصة عمل، أو من خلال برنامج مشروعك الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية والذي استطاع تقديم 1536 فرصة عمل مباشرة و684 غير مباشرة من خلال 1536 مشروعا وبإجمالي قروض 29 مليونا و971 ألفا و238 جنيها، بالإضافة إلى ملتقيات التوظيف التي تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.