شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تحسن الطقس.. نشاط ملحوظ بحركة السفن بميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والشاحنات، ما ساعد على تحسن نسبى في حالة الطقس، رغم سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر بمعدل يسمح بحركة اللنشات والقاطرات والسفن بشكل آمن.

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ومن جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن عدد السفن المتواجدة في الميناء وصل إلى 81 سفينة، بينها 38 تتم لها عمليات شحن وتفريغ على الأرصفة، فيما تتواجد 26 بالمخطاف الخارجي.

وعن حركة الشاحنات، كشف «الغندور» عن دخول وخروج 7850 شاحنة عامة من وإلى الميناء، فيما سجلت حركة السفن 47 حركة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد الربّان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، ضرورة استمرار أعمال الشحن والتفريغ بشكل طبيعي مع مراعاة توخي الحذر، خلال موجة الطقس السيئ، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.