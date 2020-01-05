شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق يتفقد لجان امتحانات كلية التربية الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، الأحد، لجان الامتحانات بكلية التربية الرياضية بنين، للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات، حيث يؤدي 600 طالب بالفرقة الثالثة امتحان مادة القياس والتقويم، مثنيًا على النظام والهدوء والالتزام داخل اللجان.

ورحّب رئيس الجامعة بالطلاب الوافدين بالكلية وهنأهم بالعام الجديد، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق، كما قام بجولة داخل الكلية، تفقد خلالها قاعة المناقشات الجديدة وحديقة الكلية.

ومن جانبه، قال الدكتور مجدي الحسيني، عميد الكلية، إن الامتحانات بدأت 24 ديسمبر 2019، وتستمر حتى 23 يناير 2020، ويسودها جو من الهدوء والانتظام والالتزام من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتسير أعمال الكنترولات بانتظام، خاصة أن جميع الامتحانات يتم تصحيحها إلكترونيًا بنسبة 100% بجميع الفرق.