شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ الجيزة يزور كنيسة الأقباط الإنجيليين للتهنئة بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، زيارة لكنيسة الأقباط الإنجيليين بالجيزة للمشاركة فى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حيث كان فى استقباله القس ميشيل أنور راعى الكنيسة الإنجيلية.

وأكد محافظ الجيزة على أن ما تشهده الدولة المصرية ممثلة فى عنصرى الأمة من ترابط وتحاب لهو الدعامة الرئيسية للحفاظ على الوطن ومواجهة كافة محاولات التفرقة التى يحاول البعض زرعها بغرض التخريب متمنياً للحضور من رعاية الكنيسة الإنجيلية وللشعب المصرى الأمن والرخاء .

وأضاف راشد، أنه لا فرق بين أى من المواطنين سوى بقدر وطنيته وأن الجميع يعمل لكى تصل مصر لمصافى الدول المتقدمة وتحتل المكانة التى نحلم بها بين دول العالم.

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من جانبه أبدى القس ميشيل أنور سعادته لحرص المحافظ على الحضور وتقديم التهنئة بمقر الكنيسة وعن حجم الود الذى يلقاه طوال ايام العيد من مختلف طوائف الشعب.

رافق محافظ الجيزة خلال الزيارة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وإبراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والمدن وهند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون المجتمع وخدمة البيئة واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والأستاذ شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلين عن المنطقة الازهرية ومديرية الاوقاف بالجيزة.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من محيط الكنائس استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد مع رفع كفاءة الشوارع المحيطة بها والتركيز على أعمال التجميل كقص الأشجار ودهان الأرصفة والكنس والتجريد، إضافة إلى التأكد من كفاءة أعمدة الإنارة بالشوارع وإجراء الصيانات اللازمة لها .