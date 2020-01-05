شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة: دعم نفسى وقانونى لضحية التحرش الجماعى فى المنصورة مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس القومى للمرأة عن تقديمه الدعم الكامل للفتاتين ضحيتا واقعة التحرش الجماعى بالمنصورة، حيث أكدت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس أنه فور وصول المجلس إلى الفتاتين تم التواصل معهما، والتعرف على آخر مستجدات القضية، وسوف يقوم المجلس بمساندتهما ودعمهما قانونيًا من خلال تولى احد محامى مكتب شكاوى المرأة القضية بالمجان مع تحمل المكتب كافة المصروفات، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسى الكامل المجانى لهما من خلال متخصصين ايضا.

وقال المجلس القومى للمرأة فى بيان له، إن الدكتورة فرحة الشناوى مقررة فرع المجلس بالدقهلية قد قامت فور العلم بالواقعة بالتواصل مع رئيس مباحث الدقهلية من أجل متابعة التحريات والوقوف على اخر المستجدات.

Advertisements

وأعرب المجلس القومى للمرأة عن ثقته فى قدرات ضباط الشرطة المصرية فى سرعة القبض على الجناة الحقيقيين المتسببين فى هذه الواقعه، مطالبا بتوقيع اقصى عقوبة على الجناة وفقا لما نص عليه القانون، ليكونوا عظة وعبره لمن تسول له نفسه القيام بهذا الفعل المشين مرة اخرى، ومن اجل صون وحماية حقوق وحرية افراد المجتمع.

وكان المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته واعضاءه أعلنوا عن استنكارهم واستياءهم الشديدين لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"يوتيوب"، لمقطع فيديو لواقعة تحرش جماعى لفتاة من محافظة الدقهلية أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية.

وأعربت الدكتورة مايا عن عميق حزنها واسفها للمقطع الذى تم تداوله، مشيرة انه عند علم المجلس القومى للمرأة بواقعة التحرش قام فرع المجلس بالدقهلية بالتواصل المباشر بالسيد رئيس مباحث الدقهلية والذى أفاد بعدم وجود أى بلاغات بحدوث تحرش فى المنصورة ليلة رأس السنة، وأن التحقيقات مازالت مستمرة لمعرفة الفتاة التى تم التحرش بها، والقبض على الجناة المتسببين فى هذه الواقعة.