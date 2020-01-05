شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كليات البنات بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، صباح اليوم، جولة تفقدية فى لجان الامتحانات بكليات الجامعة بفرع البنات بمدينة نصر للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطالبات داخل اللجان لمساعدتهم فى أداء الامتحان، ورافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى عبدالغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والدكتورة تحية أبوشعيشع، عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، وسعاد بكر، أمين عام الجامعة المساعد لفرع البنات.

وذكر بيان لجامعة الأزهر اليوم، أن رئيس الجامعة اطمأن، خلال الجولة التى شملت كليتى الدراسات الإسلامية والعربية والدراسات الإنسانية للبنات، على حسن سير الامتحانات والتزام الطالبات بالقواعد المقررة، وتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات.

وأشاد رئيس الجامعة بالهدوء والنظام الذى ساد لجان الامتحانات، ووجه إلى ضرورة توفير كل سبل الراحة والرعاية للطلاب وكذلك تواجد قيادات الكليات والأساتذة فى قاعات الامتحانات، لتحقيق الانضباط المنشود والرد على استفسارات الطالبات، مشددًا على ضرورة المحافظة على مستوى النظافة بالمدرجات وخارجها، وتوفير الإنارة المناسبة داخل اللجان.

وخلال جولته أجرى رئيس الجامعة حوارا مباشرا مع عدد من الطالبات واستمع إليهن وإلى احتياجاتهن، مؤكدا لهن أن إدارة جامعة الأزهر وقياداتها وجميع العاملين بها شغلهم الشاغل هو توفير كافة سبل الراحة لجميع الطلاب والطالبات من أبناء الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وكان قد أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، صباح أمس، جولة تفقدية فى لجان الامتحانات بكليات الجامعة بفرع الدراسة للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان لمساعدتهم فى أداء الامتحان، رافقه خلالها الدكتور عبده إبراهيم، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور صلاح عاشور، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالفتاح العوارى، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة.

واطمأن رئيس الجامعة، على حسن سير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، وتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات.