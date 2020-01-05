شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الخير.. قصة نجاح التنمية المجتمعية بـ66 مليون خدمة مجتمعية فى 12 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ إطلاقها عام 2007 ومؤسسة مصر الخير تحمل على عاتقها مسئولية تقديم وتوصيل الخدمات والمساعدات فى كافة المجالات للمستحقين وغير القادرين على إعالة أنفسهم وللقرى الأكثر احتياجًا فى جميع ربوع مصر حتى استطاعت خلال الـ12 عامًا من تقديم 66 مليون خدمة مجتمعية وتنموية وهو الأمر الذى لم يتحقق لغيرها من المؤسسات الخيرية فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر.

وبهذه الأيدولوجية الفكرية تنطلق مؤسسة مصر الخير التنموية فى العام الجديد 2020 وهى تحمل على كاهلها المزيد والمزيد من تقديم وإتاحة فرص تقديم الخدمات والمساعدة للمصريين فى كل زمان ومكان بما أخذته من منهجية خيرية تنموية وبما حققته من إنجازات خيرية خلال العام المنصرم 2019.





الغارمين والغارمات وخلق فرص عمل جديدةمن أهم وأكبر سبل الخير التى اشتهرت وذاع صيت مؤسسة مصر الخير فيها هو سداد مديونيات الغارمين والغارمات وفك كربهم والذين وصل عددهم إلى حوالى 60 ألف غارم وغارمة، ليس هذا وحسب بل تقوم مصر الخير بإتاحة فرص عمل وتشغيل لهم لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة دون اللجوء لشيطان الاستدانة حيث يعد دعم الغارمين أحد مصارف الزكاة الثمانية.





أول تقنية لربط شبكات بنوك الدم بالقوافل الطبية.. والحد من قوائم الانتظار بالمستشفياتولذا وكعادتها فى المشاركة الجادة والفعالة فى دعم وتنمية قوى الدولة الشاملة فقد قامت مؤسسة مصر الخير خلال العام الماضى على الحد من قوائم الانتظار بالمستشفيات الحكومية حيث حققت نتائج جيدة خلال الآونة الأخيرة ووصل دعم مؤسسة مصر الخير لأكثر من 60 مستشفى عام وجامعى منها الشاطبى الجامعى للأطفال ـ مستشفى أبو الريش للأطفال ـ مركز اورام الفيوم ـ مستشفى احمد شوقى لطب المسنين ـ مستشفى الحسين الجامعى ـ مستشفى الدمرداش."

كما قامت مؤسسة مصر الخير بربط شبكات بنوك الدم مع الشريك الداعم الشركة المصرية للاتصالات WE كأحد أهم المشروعات التنموية الصحية التى نفذتها مؤسسة مصر الخير منذ عام 2013 والذى تبنى استراتيجية وقائية للقضاء على فيروس سى فقد تم إنشاء أول شبكة إلكترونية تجمع بنوك الدم الحكومية وعددها 202 بنك دم.





مصر الخير. رائدة خدمات البنية التحتية كما تعد مؤسسة مصر الخير من المؤسسات الرائدة التى لها السبق فى أعمال البنية التحتية لأنشطة المياه بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وقد حققت المؤسسة إنجازا قويا فى هذا المجال حيث تم تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لأكثر من 1,100,000 مستحق على مستوى عدد 22 محافظة بجمهورية مصر العربية من عام وحتى الآن مد أكثر من 100,000 متر من الشبكات الرئيسية للمناطق المحرومة.





التعليم أساس التنمية فى مصر الخيرومن منطلق إيمان مؤسسة مصر الخير التنموية بأن التعليم هو الركيزة الأساسية التى يتم عليها بناء الإنسان فى المجتمعات المتحضرة لإحداث نقلة نوعية فى كافة مناحى الحياة ولذا قامت مصر الخير بتوفير فرص

تعليم عالية الجودة فى كافة مراحل التعليم وبخاصة فى مرحلة التعليم الأساسى، فقامت بإنشاء وإدارة 1008 مدرسة مجتمعية لتتيح أكثر من 30000 ألف فرصة تعليم لأطفال مصر فى الأماكن النائية والمحرومة، بالإضافة إلى بناء العشرات من مدراس التعليم الأساسى، وتحسين بيئة التعلم وتوفير التجهيزات التعليمية لعشرات المدارس الأخرى.





التعليم الفنى سلاح التنمية الحديثةوتماشيًا مع استراتيجية الدولة فى تنمية وتطوير التعليم الفنى وإحداث نهضة صناعية جديدة فقد تبنت المؤسسة أفكار إبداعية تمثلت فى تنظيم وإرسال بعثات طلابية لأكثر من 500 طالب لدراسة أحدث التخصصات بالمدارس الفنية الإيطالية، وكذلك تنظيم بعثات لعشرات الطلاب لدولتى الصين وفرنسا، وتوفير ما لا يقل عن 300 منحة دراسية لنماذج متميزة بالتعليم الفنى داخل مصر.

كما قدمت المؤسسة أكثر من 2000 فرصة تدريب من أجل تشغيل الشباب الباحثين عن العمل وطورت من قدراتهم وإمكاناتهم لينخرطوا فى سوق العمل المحلى والدولي.





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114 ألف خدمة إلى 30 ألف مستحق من ذوى الاحتياجات الخاصةلم تتوقف مساهمات مؤسسة مصر الخير التنموية عند حدود زمان أو مكان أو إنسان بل شملت جميع عناصر المجتمع المصرى لتحقق تنمية شاملة فى جميع مناحى الحياة ومن هذا المنطلق كان لذوى الإعاقة جزءً كبير من هذا الاهتمام كما للثقافة والفنون وبناء الشخصية، وقد اعتبرت المؤسسة أن برنامج الدمج والإتاحة هو السبيل للأشخاص ذوى الإعاقة لتحقيق فرص المساواة والمشاركة حيث يدعم دمجهم فى المجتمع، وذلك من خلال مجالات متعددة كالتأهيل، والتدريب والتوظيف، والرياضة، والفنون، والتعليم، والعلاج والتوعية المجتمعية، ورفع قدرات العاملين بالجمعيات والمراكز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. حيث قامت بتقديم 114 ألف خدمة إلى 30 ألف مستحق.





مناحى الحياة.. وتفعيل الهوية المصرية بتشجيع الفنون التراثيةمن خلال دوره فى تنمية قدرات المواهب والفنون قام قطاع مناحى الحياة بتقديم إسهامات لا يمكن إغفالها فى نشر الثقافة والفنون، وتفعيل الحراك الإبداعى، وتوثيق الموروث الشعبى حفاظًا على التراث لإبراز هوية المجتمع المصري. وقد قام من خلال المكتبات المتنقلة "حكايات على أربع عجلات" بجولات جغرافية متنوعة استهدفت 85 ألف طفل فى مختلف محافظات مصر لتشجيع الأطفال على القراءة والتخيل والتعبير عن النفس مستخدمة "فن الحكي" كأداة ملهمة لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهارتهم الفنية والإبداعية، وقد شاركت المكتبة فى العديد من الفعاليات المحلية والدولية. كما اهتمت المؤسسة ببناء وتأسيس شبكة من الحكائين المحترفين فى المحافظات لخلق توازن ثقافى يعبر عن التنوع الكبير الذى يحظى به مجتمعنا.





دعم الأبحاث العلمية والابتكار وريادة الأعمال نقطة انطلاق لمجتمع مصرى حديث ومتطورتعد مؤسسة مصر الخير رائدة فى تمويل ودعم الأبحاث العلمية والابتكار وريادة الأعمال كنقطة انطلاق لمجتمع مصرى حديث ومتطور، وذلك لما للبحث العلمى من أهمية فى عملية التنمية المستدامة، حيث دعم البرنامج العديد من المشروعات البحثية فى مجالات الصحة والمياه والطاقة والغذاء والزراعة ولاكتمال دورة الابتكار تم انشاء حاضنة جسر مصر الخير التكنولوجية والتى تهدف إلى خلق جيل من رواد الأعمال قادر على احداث تغيير فى المجتمع والمجال التنموى بشكل عام.

ويأتى على رأس تلك المشروعات تمويل بحث علاج مرض السرطان الذى يشرف عليه العالم المصرى الدكتور مصطفى السيد.

ولاكتمال منظومة الدعم العلمى انفردت مؤسسة مصر الخير بإنشاء برنامج "حاضنة جسر " وهى حاضنة أعمال تكنولوجيه ذات تأثير مجتمعى تقوم بدعم رواد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة فى مجالات الصحة والتعليم والطاقة والغذاء والزراعة والمياه وتدعم استخدام تكنولوجيا IoT ( إنترنت الأشياء ) لتحويل افكارهم الابتكارية إلى منتجات نهائية بالسوق تعمل حل مشاكل يعانى منها المجتمع المصرى.