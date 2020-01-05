شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إجراء 14 ألف و500 عملية جراحية بمستشفيات التأمين الصحى فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إجراء 14500 عملية جراحية بمستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك منذ إطلاق المنظومة وحتى الآن، مؤكدة أن المواطنين الذين ترددوا على العيادات الخارجية بمستشفيات المنظومة بلغت 270 ألفاً مواطن، فيما وصلت الفحوصات التى تم إجراؤها داخل المستشفيات إلى 168 ألفاً فحصاً تشمل أشعة وتحاليل بمختلف أنواعها.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، فى وقت سابق أن الهدف من زياراتها المتكررة لمحافظة بورسعيد هو التأكد من جدارة الخدمة الطبية المقدمة بما يضمن حصول المرضى على أفضل خدمة صحية، وإتباع أدلة العمل الإكلينيكية.

يشار إلى إطلاق وزارة الصحة والسكان مبادرة "سجل فى مكانك" بمحافظة جنوب سيناء؛ إحدى محافظات المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك فى إطار حملات التوعية الميدانية التى أطلقتها الوزارة لتسهيل عملية تسجيل بيانات المواطنين.

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وأوضح الدكتور أحمد السبكى مساعد وزيرة الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، أن مبادرة "سجل فى مكانك" فى محافظة جنوب سيناء تتسم بخصوصية تتوافق مع الطبيعة الجغرافية والسكانية للمحافظة، لضمان الوصول لكل المواطنين أينما كانوا للتسجيل وفتح الملفات العائلية فى العيادات المتنقلة التى تجوب المحافظة، لاسيما بجميع الوديان والتجمعات البدوية، مضيفاً أن المبادرة ستتوافق أيضاً مع طبيعة كل محافظة من محافظات المرحلة الأولى، والتى ستطبق بها المنظومة تباعاً.

وقال مساعد وزيرة الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، إنه جارى الإعداد لتطوير 22 وحدة ومركز صحة أسرة و9 مستشفيات بمحافظة جنوب سيناء استعداداً لإطلاق التشغيل التجريبى للمنظومة بها فى مارس 2020، بما يضمن تنفيذ خطوات مشروع التأمين الصحى الشامل حسب الجدول الزمنى الموضوع له، ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت صباح اليوم، عن الكشف الطبى وتقديم العلاج بالمجان لـمليون و803 آلاف و204 مواطنين من خلال 1468 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية، خلال العام الماضى 2019، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.