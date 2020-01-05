شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يستعرض مشروعات الوزارة وخطتها فى حصاد مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الري لاستعراض آخر المستجدات في مجال المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً وخطة المصلحة خلال الفترة القادمة، فضلا عن جهود الوزارة في مجال استقطاب حصاد مياه الأمطار والسيول وتوجيه التصرفات المائية.

وعرض السعدى تقريراً مفصلاً بشأن ما تم إنجازه في قطاع المياه الجوفية على مدار عام 2019 ، والتى تستهدف المساهمة في تلبية احتياجات القطاعات المختلفة من المياه في ظل ندرة الموارد المائية المتاحة، فضلا عن تحقيق تنمية زراعية خاصة في المناطق المستصلحة بالصحاري من خلال تنمية وحسن إدارة المخزون الجوفي السطحي والعميق، والبحث عن مصادر جديدة من خلال استقطاب حصاد مياه السيول والأمطار والتقييم الدوري للإمكانيات المائية ومشروعات المياه الجوفية ، فضلا عن رصد لإمكانيات الآبار الجوفية وحجم التصرفات المستغلة منها.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال حماية لمدينة نخل من أخطار السيول ( إنشاء حاجز توجيه وقناة صناعية) بهدف الحماية من أخطار السيول بتكلفة 5.702 مليون جنيه والانتهاء من العملية بنسبة تنفيذ 100%، و استكمال إنشاء 2 سد إعاقة بوادي زلجة بهدف حماية الوادي من أخطار السيول بتكلفة 13.677 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من العملية بنسبة تنفيذ 100%، علاوة على الإنتهاء من عملية حماية لمنطقة الصاعدة البيضاء والسمراء من اخطار السيول / نويبع بهدف حماية المنطقتين من أخطار السيول بتكلفة 8.472 مليون جنيه وتم الانتهاء من العملية بنسبة تنفيذ 100%.

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أوضح التقرير أنه تم إنشاء سد إعاقة بوادي فالق السهل بمدينة الغردقة زلجة بهدف حماية الوادي من أخطار السيول بتكلفة 16.629 مليون جنيه وتم الانتهاء من العملية بنسبة تنفيذ 100%، و إنشاء بحيرة صناعية بوادي الدرب بمدينة رأس غارب بالإضافة إلى حاجز توجيه بهدف الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بتكلفة 15.068 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من العملية بنسبة تنفيذ 100%، فضلا عن إنشاء (3) بحيرات إعاقة بوادي الحواشية لحماية مدينة رأس غارب بهدف حماية المدينة من أخطار السيول بتكلفة 48.599 مليون جنيه، و الانتهاء من العملية بنسبة تنفيذ 100%.

كما تم انشاء (2) سد و (4) بحيرات لحماية البنية الأساسية بمدينة الغردقة بهدف حماية المدينة من أخطار السيول بتكلفة 133.526 مليون جنيه وتم الانتهاء من العملية بنسبة تنفيذ 100% و عملية حماية منطقة البيضا بدهب بهدف الحماية من أخطار السيول بتكلفة 6.012مليون جنيه و حماي الصاعدة البيضاء والسمراء من اخطار السيول / نويبع بهدف الحماية من أخطار السيول بتكلفة 8.472 مليون جنيه.