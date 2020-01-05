شكرا لقرائتكم خبر عن صور..ضبط 20 حيوان برى محظور الاتجار بها فى حملة على محلات بيع الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت وزارة البيئة حملة مكبرة على محلات بيع الحيوانات الأليفة بمنطقة الهرم للتأكد من تنفيذ قانون البيئة، والقوانين المنظمة لعمليات الاتجار فى الكائنات البرية والاتفاقيات الدولية المعنية بمنع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات وحديقة الحيوان بالجيزة، فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمحاربة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وحماية التنوع البيولوجى.

وذكر بيان للوزارة اليوم أن الحملة تهدف إلى التعريف بالأنواع البرية المهددة بالانقراض ودورها فى الحفاظ على التوازن البيئى بالإضافة إلى القيمة البيولوحية لتلك الحيونات والتى لا تقدر بثمن علاوة على التعريف بأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وتعديلاته فيما يتعلق بعمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.

واسفرت الحملة عن ضبط 20 حيوان برى :" 8 تماسيح و5 سلاحف وعدد 2فزان ذهبى بالإضافة الى 4 نسناس عبلنج ووعدد 1عقاب امبراكور" وذلك بالمخالفة للقانون حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك المخالف والتحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن تلك وزارة البيئة تنظم العديد من الحملات المفاجأة للتصدى لعمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية وصون التنوع البيولوجى من خلال الاعتماد على أساليب غير تقليدية للوصول إلى المتاجرين بالحياة البرية وتطبيق قانون البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية التنوع البيولوجى والحفاظ على استدامة الموارد والثروات الطبيعية للأجيال القادمة.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة تقوم بتنفيذ خطة شاملة لحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجى تعتمد على عدة محاور أبرزها؛ تتبع عمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية بالمخالفة لقانون البيئة بالإضافة إلى رفع الوعى بأهمية التنوع البيولوجى لدى المواطنين من خلال القيام بحملات توعية مستمرة تستهدف كافة فئات المجتمع.