شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية للتهنئة بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، المستشار عصام الدين المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد، صباح اليوم بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ورافقه فى اللقاء نواب رئيس الهيئة، المستشار جمال أبيب، والمستشار أحمد مرسى، والمستشار محمود إبراهيم، والمستشار ساهر أنور، والمستشار إيهاب بشرى، كما حضر اللقاء الدكتور هانى كميل رئيس الديوان البابوي.

ورحب قداسة البابا بالحضور وشكرهم على تهنئتهم متمنيًا لهم عامًا جديدًا سعيدًا مليئًا بالخير لمصر الحبيبة، ودخلت الكنائس فى تسابيح مستمرة من العاشرة مساءا وحتى الخامسة صباحًا، طوال شهر كيهك الذى أوشك على الانتهاء، وكيهك هو شهر صوم الميلاد المعروف بقدسيته لدى الأقباط، وهو رابع شهور السنة القبطية أو المصرية القديمة حيث اتخذت الكنيسة من التقويم القبطى، وسيلة تحدد بها أعيادها ومناسباتها.

الكنيسة القبطية خصصت شهر كيهك السابق لميلاد السيد المسيح، واعتبرته من أكثر الشهور روحانية، لأنه شهر التسابيح والصلوات، وشهر كيهك له كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح"، ويسمى كيهك أيضًا بالشهر المريمى، وفيه تقام صلوات تسبحة أربعة وسبعة صلوات تسبحة "سبعة وأربعة"، تقيمها الكنيسة، مساء كل يوم سبت، من العاشرة مساء، وحتى الخامسة صباح الأحد، تنتهى لتبدأ بعدها صلوات القداس، وتستمر التسابيح التى تمجد العذراء طوال الأسبوع إلا أن تسبحة الأحد لها قراءات مميزة عن باقى الأيام.

تسابيح شهر كيهك تسمى "الثيؤطوكيات"، أى تمجيد العذراء والدة الإله وفقًا للعقيدة المسيحية الأرثوذكسية، وللعذراء الكثير من الرموز التى تقال فى التسبحات تزيد عن الـ15 عشر رمزًا.