شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رفع كفاءة قرية الفواخير بخط سير المومياوات الملكية فى مصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت قرية الفواخير بمصر القديمة اهتماما كبيرا من محافظة القاهرة، حيث يتم تركيب افران غاز للحفاظ على البيئة، كما يتم دهان الورش الخاصة صناعة الفواخير، وزراعة المنطقة الوسطى بالقرية بالإضافة إلى تجميل القرية من الخارج وخاصة المبانى التى تطل على الطريق، والذى سيشهد مرور المومياوات الملكية التى سيتم نقلها من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارات بالفسطاط.

وشهد مسار المومياوات الملكية بمصر القديمة أعمال نظافة ورفع كفاءة حيث يتم انشاء سور جمالى بجزء كبير من الطريق بمنطقة الفسطاط.

وتفقد اللواء علاء خليل رئيس حى مصر القديمة شوارع منطقة مجمع الأديان وكورنيش النيل ومنطقة الفواخير حيت تم متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات وترميم الأرصفة مكان أعمال حفر تحويلات المرافق وتجريد ورفع الأتربة، وذلك وفقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها بمنطقة الفسطاط وعين الحياة بنطاق حى مصر القديمة والجارى تطويرها بمعرفة أجهزة المحافظة لاستقبال الحدث العالمى بنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة، وبالتزامن مع أعمال تطوير منطقة عين الحياة وسور مجرى العيون وأبو السعود، والتى تقوم بها المحافظة بالتعاون مع وزارتى الإسكان والثقافة والهيئة الهندسية، وجهاز صندوق تطوير العشوائيات، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تجميل وتنسيق ميدان أثر النبى وكوبرى الملك خالد الذى يربط الكورنيش بالمنطقة ورفع كفاءته وصيانة الفواصل واستعدال الأسوار والستائر المعدنية الخاصة به مع إعادة طلائها بلون موحد، كما أكد على طلاء كافة الأسوار، ورفع كفاءتها مع إزالة أى تشوهات من عليها مع طلاء واجهات كافة العقارات المطلة على الطريق المؤدى إلى متحف الحضارة، واستكمال الأرصفة والبردورات وتوحيد منسوب الأرصفة ورفع كافة الإشغالات الخاصة ببائعى الفواخير، وإخلاء الأرصفة تمامًا للمشاة.