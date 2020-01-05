شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث التعاون سفير سنغافورة فى مجال النقل البحرى والموانئ البرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير النقل المهندس كامل الوزير سفير سنغافورة بالقاهرة دومينيك جوه، وذلك لبحث التعاون بين الجانبين فى مجال النقل البحرى، حيث أكد الوزير على العلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحرى فى دعم الاقتصاد القومى، وأنها تعمل على تطوير جميع الموانئ البحرية وفقا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذى يتم إعداده حاليا.

ولفت وزير النقل، إلى الفرص الاستثمارية العديدة فى الموانئ البحرية المصرية مثل الاسكندرية وشرق بورسعيد ودمياط وسفاجا والغردقة.

ومن جانبه، أكد سفير سنغافورة على عمق العلاقات بين البلدين وعلى اهتمام شركة PSA السنغافورية أحد أهم مشغلى محطات الحاويات عالميا بالتعاون مع مصر فى مجال النقل البحرى، حيث يوجد عدد من المشروعات على قائمة PSA، ترغب فى الاستثمار بها فى مصر مثل التعاون مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بشأن مشروع المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55- 62 "إدارة وتشغيل" وكذلك عدد من المشروعات فى ميناء شرق بورسعيد وميناء دمياط مشيرا إلى الاهتمام ايضا بالتعاون فيما يتعلق بالميناء الجاف بالعاشر من رمضان

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وأوضح وزير النقل أنه تم توقيع عقد مشروع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55\62 بميناء الإسكندرية بتكلفة 5 مليار جنيه مصرى بواسطة شركات مصرية متخصصة فى مجال انشاء الموانئ وتحت إشراف شركة استشارية عالمية وأنه فور ظهور أرصفة المحطة خلال عام من الان فستقوم شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض المسئولة عن عن بناء وإدارة وتشغيل المحطة بطرحها فى مناقصة عالمية للإدارة والتشغيل.

وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بميناء دمياط فهناك فرصا استثمارية واعدة فى هذا الميناء الهام مثل المحطة متعددة الأغراض التى افتتحها رئيس الجمهورية أوائل الشهر الماضى والتى تشمل ارصفة بأطوال 680 مترا وعمق 17 مترا ومجهزة بساحات خلفية تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع والتى من المنتظر أن تصل الطاقة الاستيعابية لها حوالى 4 ملايين طن سنويًا، لافتا إلى أن المشروع يمتاز بأنه مجهز بكل المرافق اللازمة لخدمة السفن والبضائع.

وفيما يتعلق بالميناء الجاف بالعاشر من رمضان فأشار وزير النقل إلى أن الدراسة الخاصة بالمشروع فى مرحلتها الثانية ويقوم بها احد بيوت الخبرة العالمية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المحلية وانها تتضمن أن يكون الطرح متضمنا الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية على مساحة 250 فدانا.