شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر من مدينة نصر حتى رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى أكتوبر اليوم الأحد، فى اتجاه القادم من مدينة نصر المهندسين، ظهور كثافات مرورية متحركة، تسببت فى تباطؤ حركة السيارات حتى منطقة رمسيس، بينما تقل الكثافات تدريجيا حتى ميدان التحرير، وعقب ذلك يشهد الكوبرى سيولة مرورية حتى الكوبرى المؤدى لشارع البطل عبد العزيز، وشهد الاتجاه العكسى للكوبرى فى الاتجاه القادم من المهندسين حتى وسط البلد حالة من التكدس المرورى، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية، أعلى الكوبرى التى تعمل على فك التكدسات.

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية، وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

Advertisements

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعى عباس العقاد، وتواجدت كثافات أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعى ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزى للمحاسبات والإحصاء.

كما شهد نفق الأزهر تباطؤا فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

وتواجدت كثافات على الكورنيش من المعادى وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبى حتى قصر العينى وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسى وهشام بركات.