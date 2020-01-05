شكرا لقرائتكم خبر عن مطران أسوان يرسم 3 رهبان جدد لدير الأنبا باخوميوس بإدفو ومزرعته بالخطاطبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمم نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بإدفو، صباح اليوم، طقس إقامة الرهبان لثلاثة من الذين أتموا فترة الاختبار بالدير، وهم الراهب حنانيا الباخومي بالدير بإدفو، والراهب يسطس الباخومي والراهب بولس الباخومي لمزرعة الدير بالخطاطبة، وصلى بعدها القداس الإلهي واشترك مع نيافته مجمع رهبان الدير.

دخلت الكنائس فى تسابيح مستمرة من العاشرة مساءا وحتى الخامسة صباحًا، طوال شهر كيهك الذى أوشك على الانتهاء، وكيهك هو شهر صوم الميلاد المعروف بقدسيته لدى الأقباط، وهو رابع شهور السنة القبطية أو المصرية القديمة حيث اتخذت الكنيسة من التقويم القبطى، وسيلة تحدد بها أعيادها ومناسباتها.

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الكنيسة القبطية خصصت شهر كيهك السابق لميلاد السيد المسيح، واعتبرته من أكثر الشهور روحانية، لأنه شهر التسابيح والصلوات، وشهر كيهك له كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح"، ويسمى كيهك أيضًا بالشهر المريمى، وفيه تقام صلوات تسبحة أربعة وسبعة صلوات تسبحة "سبعة وأربعة"، تقيمها الكنيسة، مساء كل يوم سبت، من العاشرة مساء، وحتى الخامسة صباح الأحد، تنتهي لتبدأ بعدها صلوات القداس، وتستمر التسابيح التى تمجد العذراء طوال الأسبوع إلا أن تسبحة الأحد لها قراءات مميزة عن باقى الأيام.

تسابيح شهر كيهك تسمى "الثيؤطوكيات"، أى تمجيد العذراء والدة الإله وفقًا للعقيدة المسيحية الأرثوذكسية، وللعذراء الكثير من الرموز التى تقال فى التسبحات تزيد عن الـ15 عشر رمزًا

من ناحية أخرى كان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، غبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك ووفد من قيادات الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الذين أتوا لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد، وضم الوفد سفير دولة الفاتيكان الجديد بمصر المونسنيور نيقولاس، وأصحاب النيافة المطران جورج شيحان مطران الموارنة والأنبا توماس مطران الأقباط الكاثوليك بالجيزة والسادس من أكتوبر، والأنبا باخوم النائب البطريركى ووفد من الرهبان والراهبات والآباء الكهنة ومديرة المؤسسات الكاثوليكية.