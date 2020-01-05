شكرا لقرائتكم خبر عن القومى المرأة يشيد بقرار السيسي بتعيين "الأهوانى" بمجلس إدارة البنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى الأسبق لاختيارها فى منصب عضو مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأعربت مايا مرسى، سعادتها بتولى الأهوانى هذا المنصب المهم كعضوة وخبيرة اقتصادية بالبنك المركزى المصرى، كما لديها باع كبير فى مجال الاقتصاد ولها العديد من الأبحاث التى تخدم الاقتصاد القومى.

وقالت إن اختيار الرئيس السيسى للدكتورة نجلاء الأهوانى ضمن كوكبة من خبراء الاقتصاد كعضوة بالبنك المركزى المصرى دليل على الدعم المستمر للرئيس للمرأة المصرية وتمثليها فى جميع مؤسسات الدولة، متمنية لها النجاح والتوفيق فى منصبها الجديد.

Advertisements

يذكر أن الدكتورة نجلاء الأهوانى كانت قد تولت العديد من المناصب منها وزيرة التعاون الدولى الأسبق والمستشارة الاقتصادية للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وتولت العديد من المناصب الأكاديمية فقد شغلت منصب المدير التنفيذى وكبير الاقتصاديين بالمركزى المصرى للدراسات الاقتصادية، ومنصب مدير مركز الدراسات الأوربية بكلية الاقتصاد.

وشغلت الأهوانى أيضا مناصب استشارية فى كل من غرفة التجارة الأمريكية فى مصر، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وتعد ثانى سيدة تتولى وزارة التعاون الدولى بعد الدكتورة فايزة أبو النجا.

وكان المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه قد أعربوا فى بيان سابق عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على توجيهه بإطلاق مبادرة لـ"صحة السيدات الحوامل" خلال شهر يناير الحالى، وذلك لكشف وعلاج الأمراض لدى الأم ومنع انتقالها إلى الجنين وفق أعلى المعايير المتطورة للكشف والعلاج بما يراعى صحة وسلامة الأم والجنين، حيث أعربت الدكتورة مايا مرسى عن تقديرها للمبادرة الرئاسية واهتمام الشخصى بالمرأة المصرية بشكل عام وبصحتها بشكل خاص، واطلاق العديد من المبادرات لدعم صحة المرأة المصرية فى مختلف المحافظات بداية من حملة 100 مليون صحة إلى جانب المبادرة التى أطلقها خلال العام الماضى لدعم صحة المرأة المصرية وفحص السيدات والكشف المبكر عن سرطان الثدى وصولا ً إلى مبادرة " صحة السيدات الحوامل " التى سيتم اطلاقها خلال هذا الشهر، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى إيمانه بأن صحة المرأة هى من صحة الأسرة ومن صحة مصر، مؤكدة على أهمية المبادرة والاهتمام بصحة وسلامة المرأة الحامل وجنينها، وتوفير العلاج والكشف اللازم لهما.