شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: اصطدام قطار بسيارة اقتحمت مزلقان مغلق بخط القاهرة /أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى بيان صحفى صدر ظهر اليوم أنه فى تمام الساعة 12:03إقتحمت سيارة نصف نقل تحمل لوحة معدنية رقم 6439 ص وط مزلقان بلانة الواقع بكم 100/846 خط القاهرة أسوان وهو مغلق بجنازير وشغال أجراس وأنوار وتحت حراسة من السكة الحديد وذلك بعد غلق المزلقان لمرور قطار 2014 مكيف القاهرة / أسوان مما أدى إلى اصطدام القطار بها ومحاشرتها أسفل شبكة الجرار ولم ينتج عن الحادث إصابات أو وفيات.

وأضافت الهيئة أنه بالمعاينة تبين نزول سائق السيارة منها أثناء حجز المرور على المزلقان مما أدى إلى انحدار السيارة واصطدامها بجرار القطار وعليه تم سحب العربة لمسير القطارات.

وناشدت الهيئة قائدى المركبات الالتزام بتعليمات المرور وقواعد وتعليمات السلامة والأمان عند عبور المزلقانات وذلك للحفاظ على أروح الأشخاص وممتلكاتهم.

يذكر أن هيئة السكة الحديد، كانت قد أعلنت صباح اليوم عن التأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وهى كالتالي:

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي

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متوسط تأخيرات القطارات كالآتى :-

-القاهرة / أسيوط مدة 40 دقيقة

-أسيوط / أسوان مدة 40 دقيقة

ثالثًا: خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة

رابعا: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات فى بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجارى تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات ودعت المسافرين إلى اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.