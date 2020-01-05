شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح كنيسة الأنبا موسى بالمنيا بعد إعادة إعمارها إثر حرقها من قبل الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل إيبارشية المنيا وأبو قرقاص، مساء اليوم الأحد، بالافتتاح الرسمى لكنيسة القديس القوى أنبا موسى بالمنيا، بعد إعادة إعمارها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتأتى عودة الخدمات الكنسية فيها مساء الغد من خلال قداس عيد الميلاد المجيد. وتعرضت الكنيسة المذكورة، من بين مئات الكنائس ومبانى الخدمات على مستوى الجمهورية، للاعتداء بالهدم والحرق يوم 14 أغسطس من عام 2013 على أيدى متطرفين، وتولت من بعدها القوات المسلحة مهمة تجديد الكنائس المتضررة. ودخلت الكنائس فى تسابيح مستمرة من العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحًا، طوال شهر كيهك الذى أوشك على الانتهاء، وكيهك هو شهر صوم الميلاد المعروف بقدسيته لدى الأقباط، وهو رابع شهور السنة القبطية أو المصرية القديمة حيث اتخذت الكنيسة من التقويم القبطى، وسيلة تحدد بها أعيادها ومناسباتها. Advertisements الكنيسة القبطية خصصت شهر كيهك السابق لميلاد السيد المسيح، واعتبرته من أكثر الشهور روحانية، لأنه شهر التسابيح والصلوات، وشهر كيهك له كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح"، ويسمى كيهك أيضًا بالشهر المريمى، وفيه تقام صلوات تسبحة أربعة وسبعة صلوات تسبحة "سبعة وأربعة"، تقيمها الكنيسة، مساء كل يوم سبت، من العاشرة مساء، وحتى الخامسة صباح الأحد، تنتهى لتبدأ بعدها صلوات القداس، وتستمر التسابيح التى تمجد العذراء طوال الأسبوع إلا أن تسبحة الأحد لها قراءات مميزة عن باقى الأيام. تسابيح شهر كيهك تسمى "الثيؤطوكيات"، أى تمجيد العذراء والدة الإله وفقًا للعقيدة المسيحية الأرثوذكسية، وللعذراء الكثير من الرموز التى تقال فى التسبحات تزيد عن الـ15 عشر رمزًا.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس السبت، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وبرفقته وفد من قيادات الطائفة إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الهيئة القبطية الإنجيلية، حيث قدم الضيوف التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقد أعرب الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن سعادته بزيارة قداسة البابا تواضروس الثانى، باعتباره رمز وطنى كبير في مصر والشرق الأوسط، لافتًا إلى أنه يشعر بالمحبة والسعادة في زيارة قداسة البابا، وقال "أن مصر والمنطقة العربية تفخر بقداستكم واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم السبت، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وبرفقته وفد من قيادات الطائفة إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الهيئة القبطية الإنجيلية حيث قدم الضيوف التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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