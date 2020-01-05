شكرا لقرائتكم خبر عن البطريرك إبراهيم إسحق ووفد الكنيسة الكاثوليكية يهنئون البابا تواضروس بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، غبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك ووفد من قيادات الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الذين أتوا لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد.

وضم الوفد سفير دولة الفاتيكان الجديد بمصر المونسنيور نيقولاس، وأصحاب النيافة المطران جورج شيحان مطران الموارنة والأنبا توماس مطران الأقباط الكاثوليك بالجيزة والسادس من أكتوبر، والأنبا باخوم النائب البطريركى ووفد من الرهبان والراهبات والآباء الكهنة ومديرة المؤسسات الكاثوليكية.

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حضر اللقاء من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صاحبا النيافة الأنبا إكليمندس الأسقف العام لكنائس الهجانة وألماظة وشرق مدينة نصر، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلى ومنشية الصدر، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا، والقس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والدكتور هانى كميل عضو المجلس الملى العام، جرجس صالح الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط، بربارة سليمان مدير المكتب البابوى للمشروعات.

كان قداسة البابا تواضروس الثانى، قد استقبل أمس السبت، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدكتور القس إندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وبرفقته وفد من قيادات الطائفة إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الهيئة القبطية الإنجيلية، حيث قدم الضيوف التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقد أعرب الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن سعادته بزيارة قداسة البابا تواضروس الثانى، باعتباره رمز وطنى كبير فى مصر والشرق الأوسط، لافتًا إلى أنه يشعر بالمحبة والسعادة فى زيارة قداسة البابا، وقال "أن مصر والمنطقة العربية تفخر بقداستكم وإستقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم السبت، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدكتور القس إندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وبرفقته وفد من قيادات الطائفة إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الهيئة القبطية الإنجيلية حيث قدم الضيوف التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.