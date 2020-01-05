شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: حذرنا أمريكا من عواقب خطيرة على عملية مقتل قاسم سليمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عادل المهدى رئيس الوزراء العراقى، أن بلاده لا تؤيد العقوبات الأمريكية على إيران لكنها لا تعادى واشنطن، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تتعامل مع العراق فى إطار سياستها تجاه إيران، وأضاف المهدى خلال الجلسة الاستثنائية التى يعقدها البرلمان العراقى، لبحث الوجود الأمريكى فى العراق، أن الولايات المتحدة نفذت هجوما نتج عنها سقوط عدد كبير من الضحايا، موضحا أن قرار عملية قصف قاسم سليمانى كان أحادى الجانب من الولايات المتحدة، وأنها رفضت الاعتداء بعد إبلاغها بقرار القصف قبل تنفيذه بدقائق، وأنه سوف ينتج عنه عواقب خطيرة.

ويعقد البرلمان العراقى جلسة طارئة لبحث الوجود الأمريكى فى البلاد، ردا على القصف الذى استهدف قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليمانى وقائد بارز فى الحشد الشعبى العراقى الجمعة، وينص مشروع القرار الذى يصوت عليه مجلس النواب العراقى إلزام الحكومة بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولى لمحاربة تنظيم داعش، وإعلان أعداد الفنيين والمدربين الأجانب التى تحتاجهم وأماكن تواجدهم ومهامهم، فضلا عن مطالبة وزارة الخارجية بتقديم شكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

كما ينص القرار بحسب وسائل إعلام بإنهاء وجود أى قوات أجنبية فى الأراضى العراقية ومنعها من استخدام الأجواء العراقية.

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فى غضون ذلك استبعد العميد أمير حاتم، وزير الدفاع الإيرانى، ما سماه تجرؤ الولايات المتحدة الأمريكية على شن هجوم ضد بلاده، مضيفا فى تصريحات نشرتها وسائل إعلام قبل قليل ردًا على تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، "فى أى مواجهة محتملة سنرى مواقع أى طرف ستضرب"، وهدد الرئيس الأمريكى ترامب، إيران، مجددا، بضربات أقوى من أى وقت مضى، فى حال هاجمت المصالح الأمريكية، ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى يوم الجمعة الماضى.