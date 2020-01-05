شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط قضايا استغلال نفوذ وكسب غير مشروع بقيمة 9 مليارات خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركز، حيث تم استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد)، وكذا منطقة "السحر والجمال" بدوائر محافظتي (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (797 متهما) وبحوزتهم 62 قطعة سلاح ناري و136 طلقة مختلفة الأعيرة و5 قطع سلاح أبيض.

كما تم ضبط 76 قضية اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (22,200 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 4,185 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,265 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 50 جرام لمخدر الأفيون وتنفيذ (19698) حكم قضائي متنوع وضبط متهم هارب مطلوب ضبطه و ضبط (2121) قضية متنوعة وضبط وفحص (12071) متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة وهاربين من السجون.

واستهدفت الحملات الأمنية الأسلحة النارية وضبطت - خلال شهر- 4995 قطعة سلاح ناري) غير مرخصة بحوزة 4418 متهم بينها: (2 جر ينوف– 5 رشاش– 428 بندقية آلية– 946 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 421 مسدس – 3193 فرد محلى- 9502 طلقة مختلفة الأعيرة) و ضبط (10) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص وضبط (7258) قطعة سلاح أبيض وضبط (90) تشكيل عصابي، ضموا (270) متهم، ارتكبوا (457) حادث و ضبط (674) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم أعمال البلطجة، وبحوزتهم (15 بندقية آلية – 25 بندقية غير مششخنة – 10 مسدس – 178 فرد محلى– 447 سلاح أبيض)، فضلا عن تنفيذ (2251150) حكم قضائي متنوع ، بينها 9196 حكم جناية من بينها (8 أحكام بالإعدام – 460 حكم بالسجن المؤبد) و665132 حكم حبس و127375 مستأنف و1135902 غرامة.

ولاحقت الشرطة اباطرة الكيف وضبطت (6489) قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها (6943) متهم.. وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (962,569 كيلو جرام،) وكمية من مخدر الحشيش وزنت (445,643 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (89,921 كيلو جرام، و كمية من مخدر الأفيون وزنت (6,736 كيلو جرام ) ، فضلا عن كمية من مخدر الكوكايين وزنت (210 جرام )، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (59,018 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت (15,102 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الشابو وزنت (14,820 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الآيس وزنت (35 جرام)، و كمية من مخدر الكيتامين وزنت (990 جرام)، وكمية من مخدر الهايدرو وزنت (1,005 كيلو جرام و (224832) قرص مخدر.

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط القضايا النوعية عن ضبط (1087) قضية أحداث وضبط (1060) قضية مصنفات فنية وضبط (891581) مخالفة مرورية متنوعة وإعادة (65) سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (249) حادث (قتل عمد – خطف - سرقة بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة) بإجمالي (376) متهم.

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ووجه قطاع الأمن الاقتصادي حملات مكبرة، حيث نجحت شرطة التموين في ضبط (31271 قضية تموينية متنوعة).. جاء أبرزها ضبط (363) قضية اسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت (7507 اسطوانة)، تقدر قيمة الغاز المدعم (1,013,445) جنيه وضبط (76) قضية مواد بترولية.. بمضبوطات بلغت (638043 لتر) وضبط (515) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (279,982 طن – 40656 عبوة – 763 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة.

• ضبط (79) قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت (23,877 طن– 4026 عبوة – 24489 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.

وأسفرت الجهود في مجال قضايا التيار الكهربائي عن ضبط (320545) حالة في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (233,728,203 – مائتان وثلاثة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وثمانية وعشرون ألفاً ومائتين وثلاثة جنيهات).

وأثمرت الجهود في مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة عن ضبط (7783) قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة أبرزها الآتي: (698) قضية ضرائب عامة، كشف (1108) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (460) قضية في مجال الجمارك، (54) قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (2249) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، (879) قضية تحرى مدين ولجان فحص، (26) قضية في مجال "الإتجار بالنقد الأجنبي- تهريب نقد- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف الأموال" ، (13) قضية فى مجال "الاختلاس والاستيلاء على المال العام- إخلال بالتزامات تعاقدية" ، (24) قضية "احتيال مصرفي- استغلال نفوذ- غسل أموال– كسب غير مشروع"، بقيمة بلغت (9,409,834,689) تسعة مليار وأربعمائة وتسعة مليوناً وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألفا وستمائة وتسعة وثمانون جنيهاً مصرياً، (1,710,427) عملات أجنبية مختلفة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.