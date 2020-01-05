شكرا لقرائتكم خبر عن #أردوغان_عدو_العرب يتصدر ترند تويتر.. ومغردون: سارق ثروات الشعوب العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "أردوغان عدو العرب"، ترند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك فى إطار فضح سياسات رئيس تركيا فى المنطقة العربية، حيث حرص المشاركون فى الهاشتاج على فضح أردوغان ونيته الخبيثة فى السيطرة على ثروات الشعوب العربية من خلال السعى إلى تخريبها، وخاصة الشعب الليبيى.









ويحاول الدكتاتور التركي رجب طيب أردوغان نصب شباكه ومؤامراته على ليبيا واحتلالها بذريعة التعاون الأمني مع ما يعرف بالمجلس الرئاسى الليبى بقيادة فايز السراج، وهى الخطوة التى استطاع أردوغان أن ينال موافقة برلمانه على اتمامها.

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ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسى الليبي فايز السراج فى 27 نوفمبر الماضي اتفاقيات بشأن الحدود البحرية فى البحر المتوسط، بخلاف التعاون الأمني والعسكرى، وهو الاتفاق الذى أثار انتقادات عربية ودولية واسعة لمخالفته بنود اتفاق الصخيرات الموقع فى عام 2015 بين الأطراف الليبية والذى لا يمنح السراج الحق فى توقيع اتفاقيات دولية منفردة دون موافقة البرلمان، وبعد توقيع الاتفاق، وبذريعة التعاون الأمني أعرب أردوغان فى تصريحات متكررة عن استعداده دعم المجلس الرئاسي الليبي عسكرياً متى طالب ذلك.

ووافق البرلمان التركي فى مطلع يناير الجارى على مذكرة الحكومة بإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا بأغلبية 325 صوتًا مقابل رفض 184 للقرار، وهى الموافقة التى نالت استنكار الرأى العام العالمي، حيث حذرت مصر من مغبة التدخل العسكري التركي فى ليبيا، مؤكدة أن الاتفاقيات التى تأسس عليها هذا الموقف مخالفة لاتفاق الصخيرات، الذى لا يمنح فايز السراج الحق فى توقيع اتفاقيات بشكل منفرد دون موافقة البرلمان الليبي.