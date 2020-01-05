شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس المجلس السيادى فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادى فى السودان، بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال . كما أوفد الرئيس السيسى ، محمد يحيى ، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة السودان بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة .

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