شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس المجلس السيادى فى السودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادى فى السودان، بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال .
كما أوفد الرئيس السيسى ، محمد يحيى ، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة السودان بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة .
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