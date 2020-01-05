شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة اقتحام منزل نانسى عجرم.. ومقتل السارق على يد زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مقطع فيديو نشره موقع "MTV" اللبنانى يوضح لحظة اقتحام سارق ملثم لمنزل المطربة نانسى عجرم، لمحاولة سرقتها.

ويظهر المقطع تصدى زوج نانسى عجرم الدكتور ​فادى الهاشم​ للمسلح، وقتله بعد تبادل إطلاق النار.

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وتبادلت المواقع اللبنانية الخبر، حيث شهد منزل عائلة النجمة نانسى عجرم حادثا مروّعا، إثر إطلاق نار متبادل بين زوجها الدكتور فادى الهاشم وسارق اقتحم منزلهما، ما أدى إلى مقتل الأخير.

وأقدم فجر اليوم الأحد السوري محمد حسن الموسى، وهو من مواليد العام 1989على الدخول ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، وفقا للنهار اللبنانية.

وفوجئ السارق بزوج نانسى عجرم الدكتور فادي الهاشم فعمد إلى إشهار مسدسه في وجهه، وحصل تبادل إطلاق نار بين الاثنين أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية ومازالت التحقيقات جارية.