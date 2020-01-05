شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تهنئ الأخوة المسيحيين بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الفريق أول محمد زكى القائد العـام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة عيد الميلاد المجيد، جاء فيها:"قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، يسعدني أن أهنئ قداستكم بذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام داعين الله أن يعيدها على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات" .

وأضاف: "أود أن أعرب لكم عن اعتزازي واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التى أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمالاً واحدة فى بناء مصر وتاريخها الزاهر المجيد ، كما أننى أشيد فى هذه المناسبة بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط ووفائهم بالمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع القوى الحامى للوطن والحصن المنيع للشعب، بارككم الله ورعاكم، وكل عام وقداستكم بخير".

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بنفس المناسبة.

فيما أصدر الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزير الدفاع والإنتـاج الحربي توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بشمال ووسط سيناء والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بمناسبـة عيد الميلاد المجيد ؛ كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لرجال القوات المسلحة بنفس المناسبة.