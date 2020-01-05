على مدار الساعة.. كيف تقدم شكوى للنيابة الإدارية عن الفساد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
أعلنت النيابة الإدارية تخصيص الخط الساخن 16117 لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين عن وقائع الفساد المالي والإداري بكافة مؤسسات الدولة.
وصرّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الأحد، أن القرار يأتي في ضوء توجه الدولة الشامل لمكافحة الفساد المالي والإداري وتوجيهات المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وإيماناً من النيابة الإدارية بدور وسائل الإعلام الحيوي في توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وهو الدور الأساسي والمكمل للأجهزة القضائية والرقابية الفاعلة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري.
وكشف المتحدث الرسمي أن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى أيضًا على البريد الإلكتروني الرسمي وهو ([email protected]) على مدار الساعة.
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